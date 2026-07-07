Isapres cierran el primer trimestre con utilidades, tras caída de un 23% en el costo de licencias médicas

La Superintendencia de Salud publicó los resultados del sistema de isapres entre enero y marzo de este año, periodo en el que las aseguradoras privadas registraron una utilidad conjunta de $ 34.091 millones, lo que se compara con una pérdida de $ 273 millones reportada en el mismo lapso del año anterior.

Las ganancias son equivalentes "a 3 pesos de utilidades por cada 100 pesos recaudados por concepto de cotizaciones", detalló el regulador liderado por Fernando Riveros.

En el doble click, la Superintendencia explicó que el principal elemento que explica los resultados positivos del periodo fue una reducción de un 23% en el costo destinado al pago de subsidios por licencias médicas (SIL), que mostró una caída interanual de $ 193.613 millones a $ 148.559 millones.

Este factor, dijo la entidad en un comunicado, incidió directamente en la siniestralidad del sistema; es decir, la proporción de ingresos destinada a cubrir prestaciones y subsidios, que bajó de un 92% a 89%.

Así, la entidad destacó el efecto disuasivo de las investigaciones que inició Contraloría en mayo de 2025 y las mayores fiscalizaciones del sistema y la Suseso.

Vale decir que los dueños de las aseguradoras no pueden retirar utilidades o distribuir dividendos, según lo establecido en la Ley corta de isapres, "mientras no hayan pagado íntegramente la deuda que mantienen con sus afiliados por los cobros en exceso realizados mediante tablas de factores de riesgo, según lo determinado por la Corte Suprema. Las instituciones tienen hasta 13 años para saldar ese pasivo", recordó la Super de Salud.

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Las compañías

Dentro de las isapres abiertas, todas tuvieron utilidades excepto Esencial, la aseguradora ligada al Grupo Alemana, que comenzó a operar en 2022 y perdió $ 30 millones este trimestre; y Vida Tres, vinculada al Grupo Banmédica, que perdió $ 625 millones.

Consalud fue la que más ganó ($ 18.040 millones), seguida por Cruz Blanca ($ 6.782 millones), Banmédica ($ 3.918 millones), Nueva Masvida ($ 1.704 millones) y Colmena ($ 1.484 millones).

Con todo, la Superintendencia resaltó que los resultados deben mirarse considerando el comportamiento estacional del sistema: en los primeros meses del año hay menores costos de salud, lo que se revierte a partir del segundo trimestre, cuando aumentan las enfermedades respiratorias y demanda de atenciones médicas, que suben los costos del sistema.

"Por ello, una evaluación completa de los estados financieros de las Isapres solo es posible con los resultados del año completo", dijo la institución.