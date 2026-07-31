El centro comercial de patio en Madrid que ya roza el 100% de ocupación
El proyecto impulsado por Alerce Real Estate, sociedad formada por Grupo Patio, la española iKasa y Wild Sur, ya tiene comprometida casi toda su superficie comercial antes de abrir y avanza en nuevos desarrollos en la capital española.
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Quedan dos locales por arrendar en el parque comercial que Alerce Real Estate levanta en Aranjuez, al sur de Madrid. Todo el resto ya está comprometido, según informaron medios especializados españoles.
Alerce es el vehículo que armaron la inmobiliaria española iKasa, Grupo Patio y Wild Sur, el family office de Paola Luksic y Óscar Lería. Hoy la lista de inquilinos incluye a Mercadona y Lidl en alimentación, más Decathlon, McDonald’s, Burger King, Norauto, Jysk, Kiabi y Skechers.
El terreno tiene 50.000 metros cuadrados y la superficie bruta alquilable supera los 20.000. El área de influencia bordea los 130.000 habitantes y el parque generaría más de 350 empleos directos e indirectos.
“Alcanzar prácticamente el 100% de ocupación con tanta antelación a la fecha de apertura confirma el enorme interés que ha despertado este proyecto entre los operadores”, dijo a Just Retail Borja Arambarri, director de Desarrollo y Expansión de Alerce.
Mientras tanto, la compañía desarrolla un parque en Colmenar Viejo y compró un terreno en Valdecarros, que será su tercer centro comercial en Madrid.
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