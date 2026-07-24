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La búsqueda personal y el punto de quiebre de Francisca Cortés Solari

Forma parte de una de las familias controladoras de Falabella. Pero la hija mayor de Teresa Solari cuenta que han sido muchos años de buscar su propia ruta. De vencer una baja autoestima y dejar de sentirse una oveja negra. A sus 33 vivió un evento que la enfrentó a preguntas profundas. A partir de eso, reconoce, hay un antes y un después en su vida. Uno de esos cambios fue su dedicación a la conservación de la naturaleza a través de Filantropía Cortés Solari (FCS). Aquí, en su entrevista más íntima, explica todo este recorrido.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>La búsqueda personal y el punto de quiebre de Francisca Cortés Solari</p>

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