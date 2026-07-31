El particular estilo del embajador noruego: hincha del Mundial y cocinero en redes sociales

El Mundial de Fútbol fue otra oportunidad para el embajador Per Anders Nilsen de continuar con los videos relajados y espontáneos que sube a redes sociales, seguidos por miles de personas. Ya había ocurrido antes cuando, frente a cámara, cocinó porotos granados o subió en bicicleta un cerro de Santiago. ¿Un nuevo tipo de diplomacia? Aquí el embajador responde. Además, pone de nuevo paños fríos a la polémica que meses atrás abrió un reportaje de TV entre los salmoneros chilenos y que apuntaba a Noruega.

En un momento, mientras se toma las fotos después de la entrevista realizada en la biblioteca de la residencia diplomática, se arma espontáneamente una imagen que retrata perfecto el particular estilo del embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen (52).

Él se instala en el pasillo de entrada y esboza una sonrisa. A su espalda, se ve el retrato de los reyes noruegos -el monarca Harald V y la reina Sonja-, lo que deja claro el lado más formal y protocolar del embajador, que es el representante aquí de ese estado del norte de Europa. Pero la pintura no es lo único que hay detrás del diplomático. También está su scooter eléctrico -que es una pertenencia personal y no entregado por el cargo- con el cual se traslada hasta su oficina y recorre buena parte de Santiago. Esos recorridos a veces se registran en las redes sociales de la embajada, en las cuales también se ve a Nilsen comprando en La Vega, cocinando comida chilena, aceptando desafíos de sus seguidores -como subir el cerro San Cristóbal y montarse en el metro- o enseñando el remo vikingo que fue furor en el último Mundial de Fútbol. Es el lado más espontáneo y libre del embajador.

El número de sus seguidores en Instagram sigue creciendo -hoy esta red social de la embajada va en casi 67.000- y sus videos acumulan varios miles de likes y muchísimos comentarios. Algunos señalan que el embajador se está convirtiendo en un fenómeno en internet. Pero él, a lo largo de esta conversación y con toda calma, dirá que prefiere no utilizar esa palabra.

Gen viajero

“Mis padres son de la costa”, parte diciendo el embajador cuando se le pregunta por su familia. La madre es de Stavanger, “la capital del petróleo en Noruega”. Allí nació Per. El padre, que ya falleció, era de Bergen, “la segunda ciudad del país, después de Oslo”. Cuenta que tanto su padre como su abuelo eran marinos mercantes y siempre contaban historias de lugares lejanos, de otros territorios del mundo. “Yo de pequeño los escuchaba y quedaba fascinado. Oía de lugares como América Latina y otros. Y pensaba: ‘Me gustaría conocer este mundo yo también’. Heredé de ellos el gen viajero”.

Cuando terminó el colegio, entró a la Escuela de Administración Pública y Negocios en Bergen. Junto con las materias técnicas, se le abrió el mundo del idioma español. Lo estudió por tres semestres, y luego hizo un intercambio en Barcelona. “Así nació mi interés por este idioma y también por América Latina, cuya geografía económica ya había estudiado en clases. Conocer un idioma es abrir tu mente, pues hay muchos estímulos, nueva gente, nueva cultura”.

Después de titularse y trabajar un tiempo en el sector privado, empezó a pensar en una carrera diplomática. Se había activado el gen de moverse por el mundo. Se acercó primero al Ministerio de RREE, donde trabajó en el Departamento de Asuntos Globales -en el área de finanzas y bancos-, para entrar luego, en el 2000, al Programa de Formación del Servicio Exterior. Estuvo dos años allí, y al tercero fue destinado a su primer puesto en el extranjero. “Partí a Bucarest, en Rumania. Súper interesante. Yo no conocía ese país. Desde ahí cubríamos también Moldavia, que ahora se encuentra en medio de la geopolítica central en Europa”, cuenta. Después partió por tres años a Nueva York, al consulado noruego. Volvió a Oslo un tiempo, y salió de nuevo: durante cinco años fue jefe de misión adjunto en Guatemala y luego en México.

El primer encuentro con Chile fue en 2019. Estaba en la Cancillería noruega, en tareas de promoción internacional y relaciones culturales y de negocios; “trabajaba mucho con la familia real de Noruega”, dice. Fue por una visita oficial de los reyes, de hecho, que ese año Nilsen vino a nuestro país. “Mi primer encuentro con Chile fue un viaje muy intenso, como son las visitas de Estado, y una muy buena experiencia. En ese momento, pensé: ‘Wow, súper interesante este país. Si algún día se abre la oportunidad de solicitar Santiago como destinación, mi nombre va a ser el número uno en esa lista de solicitudes’”.

Sus deseos se cumplirían cinco años después.

“Mi primer encuentro con Chile fue un viaje muy intenso, como son las visitas de Estado, y una muy buena experiencia. En ese momento, pensé: ‘Wow, súper interesante este país. Si algún día se abre la oportunidad de solicitar Santiago como destinación, mi nombre va a ser el número uno en esa lista de solicitudes’”.

La vida chilena

Cuando en 2023 se abrió Santiago como misión diplomática a partir del año siguiente, Nilsen puso su nombre en el listado de candidatos. “Fui muy directo y honesto con todos, dije; ‘Yo quiero ir a Chile’”, recuerda. Había competencia, pero él fue el elegido. “No pasa siempre que tu primera solicitud sea aceptada”. En septiembre de 2004 aterrizó en la capital chilena, ocupando por primera vez en su carrera diplomática el cargo de embajador. “Eso es algo que no se olvida nunca”.

El equipo de la embajada vio en su llegada una oportunidad. No sólo para presentar al nuevo embajador, sino también para hacerlo de una manera distinta, con mayor uso de redes sociales. La personalidad espontánea y divertida de Nilsen, además, se prestaba para ello. Tuvieron conversaciones -y las tienen aún- sobre cómo aprovechar esto y buscar un equilibrio en los contenidos.

Empezaron a subir videos donde se ve un embajador que se dirige con soltura a la cámara. Que habla de negocios, de cultura, de la larga relación bilateral entre Chile y Noruega de más de 100 años, de las 80 empresas de su país presentes en el nuestro, pero que también se muestra visitando lugares típicos, comiendo completos, comprando en la feria, montado en su bicicleta. Como él explica, un estilo abierto a la ciudadanía y de integración con la sociedad chilena. “Una embajada cerrada no sirve, debe interactuar”, comenta.

Muy prontamente llegaron los llamados “Retos po”, donde seguidores chilenos le sugerían pruebas, el embajador las hacía -como una manera de conocer el país- y las subía a redes sociales. Subir el cerro Manquehue, visitar el Valle de la Luna, probar el mote con huesillos, comerse un choripán y leche con plátano en el quiosco Roca en Punta Arenas, han sido algunos de esos desafíos. Y él los hace con el mismo entusiasmo con que registra su asistencia al cambio de mando presidencial o su saludo con José Antonio Kast.

- Este despliegue, con esa soltura, ¿es natural a su personalidad o lo trabaja como un sello diplomático?

- Por favor tutéame. Bueno, respecto de la pregunta creo que es una mezcla de todo. Obviamente el rol de embajador es muy formal, y se cumple con mucho respeto y humildad. Pero además creo que es importante ser tú mismo y, dentro de toda la formalidad y normas del cargo, hay espacio para serlo. Yo quiero ser quien soy en todas mis funciones. Soy una persona curiosa, quiero conocer gente y la cultura de aquí. Para hacer un buen trabajo hay que salir de la oficina. Hemos ido en este estilo y ha funcionado muy bien. La espontaneidad es importante, no todo debe ser tan planificado. Ya tengo dos años de trabajar de esa manera y puedo ser más espontáneo, porque también estoy más seguro de mi rol.

- ¿Las redes sociales son buenas herramientas para la diplomacia?

- Sí, y dan visibilidad y ayudan a generar interés sobre los temas, incluidos los más formales; pero la diplomacia es obviamente mucho más que eso: son también las reuniones, los seminarios, los encuentros de alto y bajo perfil. El hilo conductor de todo es siempre la conversación.

Como sea, Nilsen tiene varios hits en las redes sociales de la embajada. Como el video de julio de 2025 donde aparece cocinando cazuela, después de haber ido a comprar los ingredientes a La Vega. O el de enero de 2026, donde cocina porotos granados; lo cual le valió su primera invitación a un matinal de TV a prepararlos en vivo. “Todo eso se recuerda mucho, porque son cosas más sorpresivas, pero para mí es un día de trabajo. Cuando volví otra vez al matinal conocí gente, por ejemplo a Don Francisco y todo su trabajo en la Teletón. Es una manera de conocer el país, y siempre salgo de ahí con nuevas perspectivas”.

- Esta manera de comunicar y darse a conocer, ¿es una excepción o una tendencia en la diplomacia?

- Las relaciones siempre han sido muy importantes en la diplomacia. Y un buen diplomático tiene que trabajar en varios niveles, en varias formas para hacer su trabajo. También el mundo ha cambiado, y es natural explorar nuevos canales de comunicación como las redes.

"(Las redes sociales) dan visibilidad y ayudan a generar interés sobre los temas, incluidos los más formales; pero la diplomacia es obviamente mucho más que eso: son también las reuniones, los seminarios, los encuentros de alto y bajo perfil. El hilo conductor de todo es siempre la conversación".

El remo vikingo

Al embajador se le notan sus años practicando español. Lo habla fluido, con escasas equivocaciones. Es un tipo cordial, cercano. Él mismo abrió la puerta de la residencia diplomática antes de iniciar la entrevista. Y por su cuenta hizo un recorrido por esta casona ubicada en Las Condes, que tiene salones grandes, un patio con cuidado jardín y en las murallas varios cuadros, incluidos un par del famoso pintor y grabador noruego Edvard Munch. Ya sentado para conversar, él mismo se encarga de servir el café en tazas blancas.

- ¿Te consideras un fenómeno en las redes sociales?

- Yo no utilizaría esa palabra. Esto es algo nuevo también para mí. Antes he sido jefe de misión adjunto, asesor de políticos u otras personas que ocupan el rol de líder de una delegación. Ahora ese rol me toca a mí. Y aunque mis 28 años en el servicio exterior cuentan, en mi primera vez como embajador hay que ponerse en nuevas situaciones y salir un poco de tu zona de confort. Y pienso que tener hoy esta visibilidad y este interés sobre mi país es bueno para Noruega y es bueno para las relaciones con Chile.

- Aunque, en tus redes, los seguidores le hablan al mensajero, al protagonista de los videos…

- Bueno, de alguna manera es un honor poder ser un mensajero que funciona.

El Mundial de Fútbol fue otro evento que Nilsen capitalizó en las redes sociales. Vistió la camiseta de su selección en muchos videos, daba instrucciones de cómo hacer el remo vikingo -el famoso “Ro” que se hizo viral en todo el planeta-, organizaba transmisiones de los partidos en centros comerciales. Visitó de nuevo un matinal. Se mantuvo así hasta que Noruega fue eliminado en la definición de cuartos de final con Inglaterra.

- Fue un tema que, como se dice en Chile, te cayó como anillo al dedo, ¿no?

- En Noruega creo que la expresión es como un guante a la mano.

Incluso después de que Noruega quedó afuera, se seguía hablando de su selección como uno de los hitos del campeonato: desde el talento de Erling Haaland hasta el remo de la hinchada noruega. “Llevábamos 28 años fuera de la copa mundial, éramos un equipo que no se había visto en décadas; entonces reaparecer ya es una novedad. Además se dio esta vez la combinación entre algunos muy buenos jugadores y un equipo que trabaja como equipo, juega bien, presenta un buen fútbol. Y claro, está el remo vikingo, sencillo, espontáneo, que al final tiene referencias universales de coordinación, de disciplina; que son importantes para navegar un barco”.

"Y claro, está el remo vikingo, sencillo, espontáneo, que al final tiene referencias universales de coordinación, de disciplina; que son importantes para navegar un barco”.

- ¿Viste la final del Mundial?

- Sí. La vi en un restaurante español, con la hinchada española

- ¿Fue justo que España terminara campeón y Argentina segundo?

- No voy a opinar sobre eso… pero puedo decir que fue un partido bien entretenido.

- Sufrido, ¿no?

- Entretenido.

- Qué respuesta tan diplomática…

- (Se ríe) Obvio, es parte del rol.

- Una última duda: ¿juegas fútbol?

- No. La pelota saldría por cualquier lado. Mejor me dedico a la bicicleta.

Salmones y más

La salmonicultura es, sin duda, un tema que une a Noruega y Chile. Juntos son los responsables de más del 80% de la producción mundial de salmones. El país europeo produce el 50%, el nuestro cerca del 32%. “Tenemos el liderazgo global de esta industria y hace décadas mantenemos una relación donde compartimos oportunidades y desafíos”, señala el embajador. Es más: explica que de las 80 empresas noruegas que están en Chile, más de la mitad están relacionadas con este sector, “aunque no tanto como productores, sino más bien en todo el ecosistema de esa industria”.

Es entonces un sector clave de su trabajo como embajador. “Hace pocos meses estuvimos presentes con una delegación grande en Aquasur (feria realizada en marzo, en Puerto Montt). Y el año pasado Chile estuvo presente en Aquanor (en Trondheim, Noruega)”, ejemplifica sobre lo que considera una colaboración permanente.

Por eso cuando en marzo pasado TVN transmitió un reportaje donde afirmaba que la ONG Norwegian People’s Aid, cuyos dineros provienen del gobierno noruego, financiaba comunidades lafkenches que estaban en potencial conflicto con los productores locales de salmón, se encendió la polémica. Hubo acusaciones fuertes: se habló de lobby, de injerencia. Prontamente la embajada de Noruega sacó un comunicado donde entregaba data: que ese proyecto de la ONG se había realizado entre 2004 y 2014, que era una iniciativa independiente que no reflejaba las posturas del gobierno noruego y que con una sociedad civil tan activa como la de Noruega, el gobierno puede dar financiamiento a organizaciones que a veces van en dirección contraria a su línea oficial. El tema, pese a todo, aún sigue dando vueltas entre salmoneros chilenos.

Cinco meses después, el embajador Nilsen se mantiene firme en la misma postura. “Para nosotros fue muy importante salir con datos, con hechos. Como que ese era un proyecto que pertenece al pasado. Chile y Noruega somos socios, compartimos un liderazgo en el tema, y Noruega es también un inversionista en la industria acá, con muchos fondos. Fue importante compartir esa perspectiva. Y puedo añadir además que los fondos que solicitó esa ONG fue en una época cuando Chile clasificaba para cooperación internacional, bajo las directrices de la OECD DAC por ejemplo, pero hoy ha salido de esas categorías”.

"Chile y Noruega somos socios, compartimos un liderazgo en el tema (la salmonicultura), y Noruega es también un inversionista en la industria acá, con muchos fondos".

El embajador agrega que los salmones no es el único tema entre Noruega y Chile. Y enumera los rubros diversos de las otras empresas de su país que están aquí “como la energía renovable, estructuras y servicios marítimos, servicios financieros, de recursos humanos, la agricultura, tenemos hasta un productor de vino”. Menciona también el interés chileno en la electromovilidad, área donde Noruega está más avanzado.

Y sobre asuntos comerciales, dice que quiere cerrar con una buena noticia: “Chile está muy cerca de ratificar el nuevo tratado de libre comercio con los países EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), está en sus últimos pasos en el Congreso. Noruega ya ratificó el año pasado. Es además una señal política importante: mientras algunos países regresan al proteccionismo y aranceles, Chile, Noruega y otros países tenemos fe en la colaboración y las facilidades de comercio”.