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La biblioteca dedicada al deporte que abrió sus puertas en la FEN

Hace dos meses se instaló en el corazón de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile la primera biblioteca pública especializada en deporte. La historia de esta iniciativa nace desde el Centro de Estudios del Deporte como un aporte patrimonial que pretende contribuir a pensar una industria y que además sueña con un museo propio.

Por: Sofía García-Huidobro Foto Verónica Ortiz

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 15:32 hrs.

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<p>La biblioteca dedicada al deporte que abrió sus puertas en la FEN</p>

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