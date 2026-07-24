La biblioteca dedicada al deporte que abrió sus puertas en la FEN

Sebastián Núñez Mardones (39) es informático y director ejecutivo de Cedep, Centro de Estudios del Deporte. Ferviente hincha de la Universidad de Chile, club que heredó de su madre, hay dos hitos de su infancia que definieron su camino. Tenía 7 años cuando en diciembre de 1994 la U ganó el campeonato nacional después de una sequía de 25 años. “Fue muy extraño ver a adultos llorando, me marcó fuertemente”.



El segundo momento tuvo que ver con uno de sus ídolos futbolísticos. “Mi mamá me llevó a conocer a Leonel Sánchez, que tenía un local de papas fritas y pollo cerca de mi colegio en Recoleta. Para mí era un ser de otro planeta y cuando lo veo sirviendo papas fritas, pensé: ‘¿qué hace acá?’”, recuerda.



De su abuela adquirió el gusto por la historia, leía mucho y comenzó a interesarle lo que pasaba fuera de la cancha de fútbol: los personajes, los simbolismos, las tradiciones. A partir de 1998 comenzó a coleccionar en su computador todo lo que encontraba relacionado a la historia del futbol. “Me di cuenta de que en Chile no hay archivo fotográfico, no hay una cultura del patrimonio. Ni los clubes tienen mucho material histórico. Cuando empezaba a preguntar me encontraba siempre con un funcionario que llevaba 50 años y que se sabía las historias, pero al constatar datos, la mitad eran leyendas”, dice Sebastián.



Su primera investigación puso en duda la fecha de fundación de la Universidad de Chile, luego hizo lo mismo con otros clubes emblemáticos como Wanderers de Valparaíso y Rangers de Talca. “Me gané enemigos por todo el país”, dice riendo.



Así se fue sumergiendo en los distintos ámbitos del futbol y del deporte en Chile. “El deporte tiene una dimensión ética que me encanta, por la que transitan distintas épocas, contextos sociales y perspectivas. El fútbol tiene la organización no gubernamental más poderosa del mundo: la FIFA. El domingo vimos sentado al señor Donald Trump, que bombardea países y con un botón cambia la economía mundial, al lado de Gianni Infantino entregando la Copa del Mundo”.



La pasión de investigar

Su trabajo como informático y su afición como investigador se fueron cruzando desde un comienzo. Y su pasión lo llevo a conocer a distintos personajes con quienes lo une el amor por el fútbol. Como el periodista e investigador Gustavo Villafranca, periodista e investigador, que lo invitó a participar como colaborador en su libro Toda la historia de la U (RIL Editores).



Le encomendaron encontrar información del primer jugador de la Chile que formó parte de una selección nacional y así partió investigando sobre el equipo de jugadores que en 1913 participó de una gira en Brasil en el marco de una campaña del salitre.



Pero en el proceso fue más atrás y se le apareció la historia desconocida de la selección de 1910. Entonces Sebastián trabajaba como informático en una empresa de box vending, pero en paralelo se sumergió en una larga investigación que durante al menos cinco años lo tuvo yendo todos los sábados, sus tiempos libres y durante sus vacaciones, a la Biblioteca Nacional. Leyó todos los periódicos de la época y se adentró en investigación genealógica. “Me encantaba ir a investigar, era parte de mi rutina”, comenta.



Además, en 2020 Núñez fue uno de los fundadores de Asifuch (Asociación de investigadores e investigadoras del fútbol chileno) en su mayoría aficionados al deporte, pertenecientes a distintos clubes, que durante la pandemia comenzaron a reunirse sagradamente y en formato online cada lunes del año para compartir información y organizar actividades.



Durante este periodo conoció a José Luis Fernández Urcelay, periodista deportivo, dirigente de Rangers y fundador de Cedep, Centro de Estudios del Deporte, organización que hace 25 años se encarga de preservar el patrimonio deportivo nacional. El “Cote” lo impulsó a terminar su libro sobre la selección de 1910 y le ayudó con el financiamiento. Otra persona que lo apañó fue John Scott, descendiente de David Scott, el primer presidente de la Federación de Fútbol de Chile en 1895. A Scott lo entrevistó como parte de su investigación y se hicieron amigos. “Yo ya llevaba seis años de investigación, pero siempre me faltaba algo, algún dato. Nos juntamos a tomarnos un café y John me dijo: ‘Tienes suficiente material, ponte a terminar el libro. Yo te ayudo a conseguir recursos’”.



Scott lo contactó con Charles Kimber, Gerente Corporativo de Personas y Sustentabilidad en Arauco, quien también lo ayudó financieramente. El informático llegó a un acuerdo con su empleador y durante 10 meses se dedicó a escribir.



En 2023 Núñez lanzó Selección chilena 1910. Duelos del centenario, título que compendia biografías, imágenes de archivo, ilustraciones e información de los jugadores y clubes de la época. Esa selección, cuenta el autor, estuvo compuesta por cuatro ingleses, tres escoceses, cinco chilenos, un galés, un peruano y un indio, muchos de los cuales eran inmigrantes que habían llegado a trabajar a las casas comerciales de Valparaíso. El único obrero del grupo era Próspero González, a cuya familia también conoció.



Imprimieron mil ejemplares bajo la casa editorial de Cedep. Al lanzamiento del libro de Núñez llegaron descendientes de siete de los jugadores.



El deporte como industria

Al año siguiente entró a Cedep como socio y hoy es su director ejecutivo. La empresa, que se ubica en Vitacura y en donde trabajan unas ocho personas de manera estable, además de asociados por proyectos, tiene como misión el rescate patrimonial del deporte, pero además impulsar proyectos que sean comercialmente viables.



Fernández Urcelay tenía una biblioteca con una colección con miles de revistas deportivas y unos 3 500 ejemplares del ámbito; el principal apoyo para la adquisición del material fue su padre Claudio Fernández Godoy, médico talquino y miembro de la familia dueña de Productos Fernández.





Al integrarse Núñez a Cedep, José Luis le plantea que esa colección debe convertirse en una biblioteca pública de libre acceso. Ya le habían propuesto la idea a un municipio, pero no había prosperado. Como buen chuncho, el investigador pensó inmediatamente en la Universidad de Chile. Ahí tenían un posible aliado: Roberto Álvarez Espinoza, economista, académico de la Facultad de Economía y Negocios, y además autor de ocho libros de fútbol -entre ellos Simplemente gol, Palestino 78 y Al fútbol se juega como se vive- y miembro de Asifuch.



Álvarez, quien se suma a la conversación en la cafetería de la FEN, se remonta al almuerzo en 2024 al que lo invitaron Fernández y Álvarez en Cedep para plantearle la posibilidad de instalar la biblioteca del deporte en la Facultad. Al profesor de macroeconomía le encantó la idea, pero había que conseguir la aprobación del entonces decano José de Gregorio para postular a un Fondo del libro.



Quedaba poco tiempo para que se cumpliera ese plazo. Cuenta Álvarez que no fue difícil embarcar a De Gregorio para comprometer el espacio que ocuparía la colección entregada en comodato a la universidad y que se instalaría dentro de la Biblioteca Andrónico Luksic Abaroa.



“Él (De Gregorio) es un hombre de deporte también. Hicimos una presentación al Consejo de Facultad con el anteproyecto. La FEN tiene un sello importante de formación integral y el deporte forma parte de eso. Tenemos canchas e instalaciones. No queremos que nuestros estudiantes sean cabros que sólo sepan de economía, finanzas y marketing. Queremos que sepan de deporte y de cultura también”, afirma el académico. Cuenta que el año pasado lanzaron el ramo Economía del deporte como electivo de la malla curricular y además imparten un curso de extensión sobre gestión del fútbol.



Se suma Núñez: “El deporte hoy en día es una industria con una dimensión económica gigantesca. Cuando hubo que buscar justificaciones, fue sencillo. Además, Roberto que es el gran artífice del tema académico deportivo aquí en la Facultad, literalmente ya estaba arriba de la pelota”. La idea es que sea un lugar de encuentro para estudiantes de distintas carreras e investigadores externos, plantean. “Desde periodismo, sociología, psicología, antropología, economía, y otras carreras, existen materias de estudio relacionados al deporte”, agrega Núñez.



El fondo al que postularon era de $ 30 millones para implementación y mobiliario, pero a pesar de obtener una buena evaluación, no se lo adjudicaron. Casi 10 meses después, a fines del año pasado, recibieron un correo del Ministerio de las Culturas y de las Artes avisándoles que, tras una revisión de ejecución presupuestaria, finalmente les otorgarían los recursos. Una buena noticia que les exigió reactivar el proyecto de un momento a otro. Felizmente la FEN seguía disponible y aunque hubo que readecuar el plan inicial, el mes pasado se inauguró la Biblioteca Deportiva Pública CEDEP - Dr. Claudio Fernández Godoy, la primera biblioteca pública especializada en deporte del país.



La ceremonia, que tuvo lugar el 2 de junio, fue una de las últimas actividades en las que participó José de Gregorio antes de dejar el cargo de decano. “Este proyecto se conecta directamente con la necesidad de avanzar hacia una gestión deportiva más moderna y profesional en Chile, entendiendo al deporte también como industria, política pública y fenómeno cultural”, señaló De Gregorio en esa instancia.



La biblioteca, que pasa en comodato a la FEN, cuenta inicialmente con cerca de 3.800 libros deportivos nacionales e internacionales, además de aproximadamente 8.000 ejemplares correspondientes a prácticamente todas las revistas deportivas publicadas en Chile, incluyendo material patrimonial de comienzos del siglo XX, archivos y colecciones únicas, además de imágenes y algunas prendas históricas.

La apertura de este espacio contempla además una serie de actividades de mediación, como seminarios y charlas, programación a cargo de Carolina Cabello, doctora y magister en Historia e investigadora del deporte.



“Esta biblioteca es un aporte para que la industria del deporte crezca. Ese es el gran desafío. Lo que pretendemos hacer en el futuro es un Centro de investigación académico del deporte con una mirada interdisciplinaria. Es algo que existe en muchos lugares del mundo y que aquí falta”, plantea Núñez.



En el horizonte aparece el futuro Museo del Deporte. Un proyecto que desde Cedep piensan para 2030 y que ya vienen conversando con distintas autoridades e instituciones.

Carolina Cabello, Sebastián Núñez y Roberto Álvarez.