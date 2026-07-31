CCS llama a “devolver el equilibrio a la agenda laboral”

La presidenta del gremio, María Teresa Vial, alertó que el sector ha perdido 25 mil empleos formales, fenómeno que atribuyó, entre otros factores, al aumento sostenido de los costos de contratación.

La crisis del mercado laboral se tomó buena parte del Encuentro Anual de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), realizado este jueves. En una intervención marcada por el llamado a pasar “del diagnóstico a la acción”, la presidenta del gremio, María Teresa Vial, sostuvo que el país enfrenta un escenario que exige medidas estructurales para recuperar el empleo formal y anunció el lanzamiento de Cotizapp, una herramienta orientada a facilitar la protección social de trabajadores independientes y de quienes realizan oficios ocasionales.

Utilizando la figura de una lupa como hilo conductor de su discurso, Vial planteó que el país debe concentrar sus esfuerzos en tres frentes: crecimiento económico, seguridad y crisis laboral. En materia económica, respaldó la Ley de Reconstrucción, destacó el desarrollo tecnológico impulsado por la CCS y anunció que el próximo 21 de agosto el gremio presentará un Código de Buenas Prácticas para el Desarrollo e Implementación Responsable de la Inteligencia Artificial.

Sin embargo, el tono más crítico estuvo en el diagnóstico del empleo. La dirigenta recordó que el comercio sigue siendo el principal empleador del país, con cerca de 1,8 millones de trabajadores, pero advirtió que durante el último año el sector perdió 25 mil empleos formales, fenómeno que atribuyó, entre otros factores, al aumento sostenido de los costos de contratación.

“Actualmente casi un millón de personas no encuentran trabajo, 6,25 millones ni siquiera se integran a la fuerza laboral y 2,5 millones lo hacen desde la informalidad”, afirmó. Añadió que, según las estimaciones de la CCS, Chile debiera tener hoy medio millón adicional de personas ocupadas y una cifra similar incorporada a la fuerza laboral. “Como CCS nos negamos a aceptar que esa es nuestra nueva realidad como país”, sostuvo.

A juicio de Vial, el principal desafío de los próximos cinco años será “devolver el equilibrio a la agenda laboral” y minimizar el impacto que los mayores costos regulatorios están teniendo sobre el empleo formal. En esa línea, insistió en la propuesta del gremio de establecer un crédito tributario equivalente al 50% del costo de las cotizaciones adicionales con cargo al empleador, con el objetivo de reducir el costo neto de contratación.

La presidenta de la CCS también valoró el avance del proyecto de Sala Cuna para Chile y señaló que las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo corrigen la principal debilidad de la iniciativa, al evitar un mayor encarecimiento de la contratación femenina.

Chile en modo empleo

Por su parte, el ministro de Economía, Daniel Mas, coincidió en que la prioridad debe ser la recuperación del empleo y aseguró que la administración del Presidente José Antonio Kast busca instalar na política en la que todas las decisiones públicas que se adopten sean evaluadas según su impacto en la creación de puestos de trabajo.

“Queremos poner a Chile en modo empleo”, afirmó el secretario de Estado, quien recordó que el país acumula más de 40 meses con una tasa de desempleo superior al 8% y cerca de un millón de personas sin trabajo.

Mas destacó el plan laboral impulsado por el Ejecutivo, cuyo objetivo es generar 50 mil nuevos empleos hacia octubre mediante subsidios a la contratación, inversión local intensiva en mano de obra, apoyo al emprendimiento y ampliación del programa 4 a 7 para facilitar la inserción laboral femenina. Asimismo, reiteró que la meta del gobierno es crear 300 mil nuevos puestos de trabajo al término del mandato.