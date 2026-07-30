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Primer directorio de Jorge Gómez en Codelco: ejecutivo pedirá voto de confianza para cambios en la minera

El ejecutivo solicitará en la reunión de hoy el respaldo del directorio para operar y tomar decisiones ante el complejo momento que atraviesa la estatal. Su intención es lograr unanimidad para la nueva etapa de la compañía.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Sandra Burgos Codelco Minera Directorio
<p>Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco.</p>

Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Codelco.

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