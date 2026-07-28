La ofensiva silenciosa de SQM en el cobre: 99 blancos de exploración en el norte de Chile

La minera no metálica posee proyectos que abarcan más de 460.000 hectáreas: 84 tienen al cobre como metal principal, 81 se emplazan en la Región de Antofagasta y 16 ya exhiben perforaciones en etapa avanzada.

Cuando SQM era Soquimich, a inicios de los ‘80, se abrió una ventana temporal para inscribir propiedad minera. Y así fue como la compañía se hizo de uno de los mayores patrimonios extractivos del país, solo comparable con el que tiene Codelco, donde hay yodo, potasio, litio y nitratos pero también cobre y otros metales. Hoy la firma controlada por el grupo Pampa maneja una cartera de 99 prospectos y áreas de exploración en etapas iniciales de cobre, oro, plata y otros metales básicos, que suman más de 460.000 hectáreas.

Si bien este portafolio tiene más de 50 años, cobró más protagonismo con la llegada de Pablo Altimiras como CEO División Yodo, Nutrición Vegetal y Químicos Industriales en 2023 y su importancia estratégica se hizo más patente cuando se separó del negocio de litio en Chile y éste pasó a Novandino Litio (en alianza con Codelco).

Esta unidad de minería metálica está liderada por Trinidad Reyes, gerenta de nuevos proyectos, y tiene a Antofagasta y la minería cuprífera como ejes estratégicos. Según trascendió, su equipo ha mantenido conversaciones con las grandes empresas de la zona -desde BHP, Antofagasta Minerals, Freeport, Sierra Gorda, entre otras- para buscar joint ventures que permitan desarrollar estos yacimientos.

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Con todo, apuntan profesionales del sector, SQM ya ha vendido propiedad minera a grandes compañías, como ocurrió con Antucoya, que la compró el brazo extractivo del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, en dos tandas -2006 y 2013- por más de US$ 80 millones.

La diferencia es que ahora la compañía persigue desarrollar conjuntamente los proyectos y prueba de ello fue la alianza con Robert Friedland, quizás el explorador minero más célebre de la actualidad, a través de su empresa Ivanhoe Mines, suscrita a inicios de este año.

Un análisis de los 99 prospectos metálicos permite dimensionar por primera vez el alcance de la apuesta de SQM: se trata de una cartera dominada por el cobre, concentrada en el norte del país, con más de 460.000 hectáreas de propiedad minera declarada y un grupo acotado de proyectos que ya registra sondajes.

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Antofagasta concentra ocho de cada diez proyectos

Según las coordenadas informadas en los prospectos, 81 de los 99 proyectos se ubican en la Región de Antofagasta, principalmente en la Cordillera de la Costa y el entorno de los distritos de Centinela y Sierra Gorda.

Otros 16 se emplazan en Tarapacá -entre ellos el Distrito Evita, cuya ficha solo incluye cartografía- y apenas dos en el extremo norte de Atacama. La distribución replica el mapa histórico de la gran minería cuprífera chilena y sugiere una estrategia de exploración pegada a los cinturones metalúrgicos ya probados.

El sesgo cuprífero es nítido: 84 prospectos declaran al cobre como metal principal. De ellos, 38 corresponden a targets de cobre puro, 44 reportan oro o plata subordinados y dos incorporan molibdeno. El resto de la cartera se reparte entre cinco prospectos de oro, seis de plata y tres de plata y plomo, con tipos de yacimientos clásicos del norte chileno: desde pórfidos -la fuente de las grandes minas de cobre- hasta vetas y mantos de menor escala.

Solo 16 proyectos superan la fase de escritorio

El grado de madurez, en cambio, es incipiente. Del total, 59 prospectos permanecen en exploración generativa -en simple: identificación de blancos de exploración sin trabajos de terreno relevantes-, 23 están en exploración básica y solo 16 alcanzan la categoría avanzada, la única que concentra campañas de perforación de aire reverso y diamantina.

En ese subconjunto -que incluye blancos como Constancia, Pampa Oeste, Distrito Taltal y Fiel Rosita- se juega el potencial de corto plazo de la cartera: allí se acumulan miles de metros perforados y los primeros resultados de leyes de cobre y oro.

Los prospectos -redactadas en inglés e individualizadas con superficie, coordenadas y trabajos ejecutados- incluyen además los contactos del área de nuevos negocios metálicos de la compañía, una señal de que SQM no solo explora: también busca socios para monetizar sus hallazgos y sumar una tercera pata, cuprífera, a su matriz de negocios.