Barrick completa evacuación de trabajadores desde campamento Barriales y mantiene apoyo logístico tras emergencia climática
La minera informó que todos los trabajadores fueron trasladados de forma segura desde el campamento ubicado en Alto del Carmen. La compañía descartó un cambio de turno en el recinto y anunció que mantendrá un helicóptero a disposición de las autoridades para apoyar las labores de evacuación y recuperación de las zonas afectadas.
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Barrick Chile informó este sábado que concluyó el operativo de traslado de la totalidad de los trabajadores que permanecían en el campamento Barriales, en la Región de Atacama, luego de que las condiciones meteorológicas permitieran retomar los vuelos de helicóptero que habían sido suspendidos por el sistema frontal que afecta a la zona. Según indicó la compañía, todos los trabajadores -propios y de empresas contratistas- fueron evacuados de manera segura y se encuentran en buen estado de salud, dando por finalizada una de las principales contingencias operacionales que enfrentó la minera durante el evento climático.
La empresa también salió al paso de versiones que circularon durante las últimas horas y aclaró que, contrario a esa información, no está previsto realizar un cambio de turno en el campamento Barriales hasta nuevo aviso, decisión que, aseguró, responde a los protocolos de coordinación y seguridad vigentes.
En paralelo, Barrick informó que tres trabajadores permanecerán en el campamento Potrerillos, de común acuerdo con la empresa, mientras continúan las labores de despeje de las rutas terrestres. La minera afirmó que el personal se encuentra en buenas condiciones de salud y cuenta con suministro de electricidad, agua y alimentos.
Desde el Gobierno, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó el término exitoso del operativo de evacuación y sostuvo que la confirmación de que todos los trabajadores aislados fueron trasladados "con enorme tranquilidad" para las autoridades. Asimismo, agradeció "el profesionalismo, la coordinación y el compromiso de todos quienes participaron en este operativo" y enfatizó que "lo más importante es que estos trabajadores ya pueden reencontrarse con sus familias". "La seguridad de las personas seguirá siendo, siempre, nuestra máxima prioridad", concluyó.
Con enorme tranquilidad recibimos la confirmación de que todos los trabajadores que permanecían aislados en el campamento cordillerano de Barrick, en la Región de Atacama, fueron evacuados con éxito y se encuentran en buenas condiciones. Agradezco el profesionalismo, la…— Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) July 25, 2026
La actualización se conoce días después de que la industria minera enfrentara uno de los sistemas frontales más intensos de los últimos años. Hasta ahora, las autoridades y las empresas del sector han señalado que no se registran daños estructurales ni incidentes mayores en las principales operaciones, aunque persisten dificultades de conectividad y acceso en distintas faenas de Atacama y Coquimbo.
En su declaración, Barrick reiteró además su compromiso de apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia climática. La compañía señaló que mantendrá recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles para colaborar con las autoridades y anunció que un helicóptero permanecerá a disposición hasta el próximo miércoles para apoyar las labores de evacuación y asistencia en sectores aislados.
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