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Barrick completa evacuación de trabajadores desde campamento Barriales y mantiene apoyo logístico tras emergencia climática

La minera informó que todos los trabajadores fueron trasladados de forma segura desde el campamento ubicado en Alto del Carmen. La compañía descartó un cambio de turno en el recinto y anunció que mantendrá un helicóptero a disposición de las autoridades para apoyar las labores de evacuación y recuperación de las zonas afectadas.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 16:18 hrs.

Minera Minería sistema frontal lluvias emergencia
<p>Barrick completa evacuación de trabajadores desde campamento Barriales y mantiene apoyo logístico tras emergencia climática</p>

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