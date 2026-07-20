Grandes mineras resisten al temporal sin cesar operaciones y Sonami pide al Gobierno "plan extraordinario" para ayudar a pequeños productores

En la zona central del país, en la comuna de Cabildo, una operación de la mediana minería ha tenido que hacer dos descargas preventivas de agua desde sus piscinas de decantación de mineral.

Atacama, Coquimbo y Valparaíso son las latitudes con ADN minero que más han recibido el impacto del inédito sistema meteorológico que atraviesa10 regiones del país. Así, mientras las grandes operaciones han resistido las intensas lluvias y nevazones, los principales daños ligados al sector se han evidenciado en caminos y accesos a faenas, sobre todo en los correspondientes a la mediana y pequeña minería.

De hecho, este lunes, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), emitió un comunicado en el que llamó al gobierno a "implementar con la mayor celeridad posible un plan extraordinario de apoyo" para los pequeños productores mineros perjudicados en las regiones antes mencionadas debido a la afectación en las rutas, infraestructura crítica y problemas de conectividad que dificultan la continuidad operacional de dichos yacimientos.

"Hoy, cientos de productores enfrentan una situación muy compleja producto de los daños provocados por este sistema frontal y requieren un apoyo oportuno para recuperar sus faenas y proteger el empleo y la actividad económica que generan en sus territorios", expresó el presidente del gremio, Jorge Riesco. "Confiamos en que se se actuará con la rapidez que esta emergencia demanda, implementando medidas extraordinarias que permitan a los productores volver a operar en condiciones de seguridad y normalidad".

De acuerdo con cifras de Sonami, en las regiones afectadas existen 26 asociaciones gremiales mineras, que representan a más de 600 pequeños productores. "Aunque la mayoría de los asociados esperaba una normalización de las condiciones climáticas para hacer un balance de daños y necesidades, se ha advertido desde ya que la reposición de capacidad productiva requerirá medidas muy precisas para recuperar conectividad, estabilidad de terrenos y suministros e insumos básicos para la producción, con los consiguientes requerimientos de financiamiento de inversiones y capital de trabajo para superar la obligada suspensión de actividades", indicó el gremio.

Además del monitoreo de Sonami y Consejo Minero con sus respectivos socios, la situación en la principal industria de la economía chilena está siendo revisada a nivel nacional por el Sernagomin en coordinación con el Ministerio de Minería, Senapred y los respectivos seremis de cada localidad.

Grandes operaciones resisten

Según constató DF a través de distintas consultas a compañías y autoridades nacionales, los yacimientos mineros ubicados en la zona norte de la Región de Atacama no han visto mayores impactos. Claro ejemplo de ello es la joven mina de oro Salares Norte de la sudafricana Gold Fields que, ubicada a más de 4.000 metros de altura, en plena Cordillera de Los Andes, se mantiene plenamente operativa, pese a la lluvia y nieve caída sobre la faena.

La compañía implementó una serie de medidas preventivas y de acción de cara al temporal, como la aplicación de teletrabajo generalizado y la presencia física en la mina exclusivamente del personal crítico. Asimismo, realizaron cambio de turno coordinado vía charter para todo el personal, para evitar el traslado por rutas terrestres a modo de minimizar los riesgos.

En la zona sur de Atacama, en cambio, la situación es más compleja, lo que ha llevado a cortes de rutas, evacuaciones ante la crecida de ríos y suspensión de clases. Las minas más expuestas al temporal en esta área han sido Caserones de Lundin Mining, ubicada a solo 9 kilómetros de la frontera con Argentina y a 4.600 metros de altura; la zona cordillerana -exPascua Lama- donde la canadiense Barrick realiza su proyecto de "Prospección Minera el Alto"; y una serie de medianas operaciones de cobre, hierro, plomo y oro que extraen mineral desde la cordillera de Domeyko hacia la costa.

En esta área, las inspecciones de Sernageomin se han centrado en el seguimiento al comportamiento del socavón de Tierra Amarilla -asociado a Mina Alcaparrosa-, y al monitoreo de los relaves de distintas operaciones, como el Tranque Los Diques, Tranque de Relaves de Pucobre y depósitos de Atacama Kozan.

En la Región de Coquimbo, donde las lluvias no cesan, los ojos están puestos en Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, que monitorea desde equipos y también con visitas el estado del Tranque de relave El Mauro. "Se constató un comportamiento estable y seguro de esta instalación frente al evento meteorológico, manteniéndose bajo monitoreo permanente mediante sus sistemas de control operacional y geotécnico", informó la principal faena del brazo minero de los Luksic este lunes.

Asimismo, la compañía reforzó el resguardo de las personas que permanecen en la operación y ha realizado el traslado de personal desde la mina hacia sus residencias. De forma paralela, Los Pelambres mantiene desplegados más de 20 equipos de maquinaria pesada para apoyar con el despeje de vías críticas, especialmente en la cuesta El Boldo.

Descargas desde piscinas

Fuentes ligadas al Ministerio de Minería comentaron que "distintas faenas mineras ubicadas en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins han reportado afectaciones e incidentes asociados al manejo de aguas". Eso sí, marcaron que "los eventos fueron abordados mediante sus planes de emergencia aprobados, logrando contener los incidentes y ejecutando medidas de control sin reportar afectaciones ambientales no previstas ni daños estructurales en las obras civiles".

En la Región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Cabildo, Minera Las Cenizas ha debido realizar dos descargas preventivas de agua desde sus piscinas hacia la Quebrada Chinchorro. De acuerdo con un reporte de la icónica operación de la mediana minería nacional, en la faena han caído 214 milímetros de agua, donde 40,2 mm se registraron solamente en las últimas 12 horas.

"Llevo 35 años en la compañía y jamás había visto una cosa así", comentó a este medio el gerente general y CEO del Grupo Minero Las Cenizas, Cristián Argandoña. Según contó, tras un episodio similar en 2024, que generó el rebalse del Depósito de Pastas de la mina, la firma hizo una serie de obras y piscinas de decantación adicionales que se pusieron a prueba en este nuevo frente. "El Depósito de Pastas está intacto, impecable, mantiene condiciones normales de estabilidad física e hidráulica", dijo Argandoña, remarcando que miembros de Sernageomin y el mismo seremi de minería de la región visitaron las operaciones durante el fin de semana.

Para los próximos días, y ante la llegada de otros sistemas frontales, el ejecutivo minero sostuvo que "las cantidades que se esperan de lluvia son bastante más bajas de lo que ya vimos".

¿Impacto en la producción?

Fuentes oficiales de gobierno contactadas para esta nota indicaron que, hasta el momento, "no se reportan daños, colapsos ni afectaciones mayores en ninguna instalación minera a lo largo del país que ponga en riesgo la integridad y estabilidad de la propia instalación minera o al entorno medioambiental colindante".

Asimismo, conocedores de la industria dijeron que aún es muy pronto para cuantificar pérdidas de producción de cobre, aunque vaticinaron que, con la información preliminar de los efectos de los sistemas meteorológicos hasta el momento, "el impacto sobre la producción nacional de cobre se evalúa como acotado".

Como dato: la producción mensual de metal rojo en el mes de julio de 2025 alcanzó las 441 mil toneladas de cobre fino.