Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Sudafricana Gold Fields inaugura la mayor mina de oro de Chile y ve “perfectamente plausible” que metal llegue a US$ 5.000 la onza en 2026

La nueva piedra angular de la gigante aurífera ha significado, hasta ahora, una inversión de US$ 2.100 millones: el desembolso más grande para un proyecto greenfield en sus 138 años.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 28 de octubre de 2025 a las 20:30 hrs.

Patricia Marchetti Minera oro metales
<p>El CEO de la firma, Mike Fraser; el presidente del directorio, Yunus Suleman, y la ministra de Minería, Aurora Williams, entre otros, al inaugurar Salares Norte.</p>

El CEO de la firma, Mike Fraser; el presidente del directorio, Yunus Suleman, y la ministra de Minería, Aurora Williams, entre otros, al inaugurar Salares Norte.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Cambios en LarrainVial: Fernando Larraín dejará funciones ejecutivas y Andrés Trivelli asume gerencia general
2
Economía y Política

El principal gremio empresarial del país eligió a su nueva gerenta general: puesto será ejercido por histórica ejecutiva
3
Empresas

Fin de una era en Sodimac Chile: histórico gerente general deja el retailer tras 20 años en el cargo
4
Empresas

La arremetida del Fisco tras millonaria demanda de Penta por anticipos de rentas vitalicias
5
Economía y Política

Dipres raya la cancha a los SLEP tras detectar que realizaron contrataciones por sobre límite permitido
6
Empresas

Exrepresentante en Chile de una de las mayores corredoras inmobiliarias del mundo pide su quiebra
7
Empresas

Grupo Guante y Gacel busca expandir su imperio con 17 nuevas tiendas y un activo plan de internacionalización
8
Empresas

Puma redefine su estrategia de marca y nombra a chilena María Valdés como Chief Brand Officer
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete