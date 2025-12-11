Bancada de diputados para el fomento de las startups entrega propuestas de políticas públicas a comandos de Jara y Kast
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
De cara a la segunda vuelta presidencial, este miércoles la bancada transversal de diputados para el fomento de las startups y la economía digital entregó a los comandos de los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast las propuestas que el grupo parlamentario elaboró para fortalecer el ecosistema de innovación durante el próximo Gobierno.
Acompañados de actores del ecosistema, los diputados Diego Schalper (quien preside la bancada) y Leonardo Soto fueron recibidos por el asesor digital del comando de Kast, Jorge Atton, y por el lado del comando de Jara, Osvaldo Rosales.
El documento estructurado en seis ejes temáticos es el resultado del trabajo desarrollado durante el Startup Day 2025, evento organizado por la bancada y que reunió en el Congreso, en Valparaíso a más de 50 startups, gremios, inversionistas, académicos y actores del sector tecnológico.
A partir de ese encuentro se sistematizaron propuestas concretas provenientes de cuatro mesas temáticas: Regulación e Impuestos, Financiamiento, Deeptech, y Educación y Digitalización.
“Nuestro objetivo es poner de relieve y priorizar la agenda del desarrollo tecnológico de Chile, el apoyo a la economía digital y el estímulo de todo aquel emprendimiento de base científico tecnológico y también tecnológico en general”, señaló el diputado Schalper.
El parlamentario agregó que con este hito se cierra el itinerario autoimpuesto por la bancada para este año.
En el comando de Jeanette Jara fueron recibidos por el asesor Osvaldo Rosales.
Las propuestas
Entre el paquete de medidas que propone la bancada están: convertir a Chile en una nación scaleup (que fomente a las startups científico tecnológicas del alto impacto); posicionar al país como el hub regional de capital de riesgo para startups "más competitivo" de la región; crear un fondo de fondos nacional orientado al financiamiento de estos emprendimientos, y transformar la innovación en un propósito país.
También proponen la modernización del régimen de inversión (DS 129) con la actualización de la normativa para habilitar la participación directa e indirecta de inversionistas institucionales en capital de riesgo.
Otra medida es implementar una Visa Tech Global, un mecanismo expedito para atraer talento senior internacional en áreas críticas para la economía digital; un fast track aduanero para que startups científicas puedan importar rápidamente insumos, reactivos y equipamiento; y una actualización a las bases curriculares de la educación básica y media para incluir temas como alfabetización computacional y fundamentos de inteligencia artificial.
