Negociación multinivel, el otro protagonista
Esta semana otro proyecto que aterrizaría en el Congreso es el que busca avanzar en un modelo de negociación colectiva multinivel, que es liderado por el Ministerio del Trabajo.
Noticias destacadas
Diario Financiero accedió a la presentación que realizó hace unos días el Ejecutivo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la cual se detalló el alcance de la propuesta de negociación colectiva multinivel.
De acuerdo con la exposición, el sistema se estructurará en tres niveles interrelacionados: sectorial (superior), intermedio (acuerdos marco) y empresa.
En el primero, negociarán los consejos sectoriales laborales y comisiones subsectoriales, instancias que estarán integradas por 10 miembros: cinco representantes de confederaciones sindicales y otros cinco de confederaciones gremiales.
En el nivel intermedio se facultará a las confederaciones, y estarán habilitadas para suscribir acuerdos marco con uno o más empleadores.
En el nivel de empresas, se faculta a las federaciones para negociar en representación de sindicatos de una misma empresa, siempre que sean la organización más representativa. Esto último se suma a lo ya existente en materia de negociación de empresas.
Los acuerdos de nivel superior fijarán un estándar mínimo de derechos y beneficios que es “obligatorio e irrenunciable”. Los niveles inferiores (intermedio y empresa) tienen la función “de adaptar y mejorar las condiciones establecidas en los niveles superiores, nunca disminuirlas”.
Con relación a los temas a negociar, en el nivel sectorial son varios. A modo de ejemplo, sobre condiciones comunes de trabajo y remuneración se podrá dialogar sobre aspectos básicos y comunes en materia de remuneración, beneficios, obligaciones, etc.
También se incluirán mecanismos para vincular mejoras laborales con acceso a la capacitación, la eficiencia del sector, asociados a la certificación de competencias laborales, transición justa, etc. Además, se podrá negociar sobre gestión de la jornada, ya que se podrá pactar fórmulas de distribución de jornada (ciclos de hasta 12 semanas) gestionadas colectivamente por las confederaciones, no individualmente por los empleadores.
Adicionalmente, el proyecto incluirá aspectos para proteger a los trabajadores y dirigentes sindicales. Así, se establece que cualquier medida de represalia (modificación de condiciones, exclusión de beneficios o despido) por participar en procesos de negociación o huelgas, no producirán efecto alguno.
“Ante despidos en contextos de negociación multinivel, si la Dirección del Trabajo estima que hay indicios de práctica antisindical, podrá ordenar el reintegro inmediato del trabajador antes de que concluya el juicio laboral”, se expuso.
En la presentación, se planteó que “se garantiza que el derecho a negociarse desarrolle de forma coordinada a nivel sectorial, intermedio y de empresa, permitiendo que las organizaciones elijan el ámbito de acción más eficaz para sus intereses”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El rebaraje que viene en la industria de fondos: Toesca sería la octava gestora más grande tras compra de Frontal Trust
Al concretar la transacción, entraría entre los principales 10 actores de la industria local. Desde el sector aseguraron que se trataría de un movimiento de consolidación en medio de los recientes cambios regulatorios y de la presión en los costos operativos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete