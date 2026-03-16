BHP ingresa al SEIA proyecto por hasta US$ 5.900 millones para nueva concentradora en Escondida

La iniciativa, presentada al Sistema de Evaluación Ambiental, busca reemplazar la capacidad de la planta Los Colorados y permitiría mantener la producción de la mayor mina de cobre del mundo durante las próximas décadas.

La minera angloaustraliana BHP ingresó este lunes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto “Nueva Concentradora Escondida”, una iniciativa clave dentro de su plan de inversiones en Chile para sostener la operación de la mayor productora de cobre del mundo en el largo plazo.

La propuesta considera una inversión estimada entre US$ 4.400 millones y US$ 5.900 millones y apunta a reemplazar la capacidad productiva de la planta concentradora Los Colorados, instalación histórica del yacimiento que se aproxima al final de su vida útil.

De acuerdo con lo informado por la compañía en un comunicado, la nueva concentradora permitirá mantener la capacidad total de procesamiento de Escondida en 460 mil toneladas por día de mineral (ktpd), lo que permitirá sostener los niveles de producción actualmente aprobados para la operación.

El proyecto forma parte del plan de inversión que la minera impulsa para asegurar la continuidad operacional del yacimiento en las próximas décadas, en un contexto en que la industria enfrenta el desafío de mantener la producción en faenas de larga trayectoria.

Empleo y proveedores

La iniciativa también tendría impacto en el empleo y en el ecosistema de proveedores asociados a la minería. Según la empresa, durante la fase de construcción se proyecta un promedio superior a 2.500 trabajadores, con peaks de hasta cerca de 6.000 personas en los períodos de mayor actividad.

En caso de obtener la aprobación ambiental, la minera estima iniciar las obras en los próximos años, con el objetivo de alcanzar la primera producción entre 2031 y 2032.

La nueva planta concentradora se posiciona así como una de las principales inversiones mineras proyectadas en Chile para la próxima década.