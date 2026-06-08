IPC de mayo sube menos que lo esperado por los analistas y la inflación en 12 meses se modera a 3,9%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor avanzó un 0,2% el mes pasado.

Una buena noticia tras el fuerte repunte de los últimos meses: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,2% en mayo, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó por debajo de lo esperado por el mercado y que moderó la inflación en 12 meses a un 3,9%.

En mayo "destacaron las alzas en las divisiones de vivienda y servicios básicos, así como la de transporte, y la disminución en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas", dijo el INE en un comunicado.

Analistas esperaban un aumento de 0,4% en el IPC de mayo, de acuerdo con el consenso de las respuestas en la encuesta de Bloomberg, más moderado que el registró de 1,3% que anotó en abril.

Nueve de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron vivienda y servicios básicos (0,7%) con 0,123 puntos porcentuales (pp.), y transporte (0,6%) con 0,083pp. Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,156pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%), que presentó una incidencia de -0,178pp.

Sube la carne, baja el pan

La carne de vacuno subió un 2,7% mensual, mientras que los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares se incrementaron un 1%, el transporte aéreo internacional aumentó un 10% y el gas licuado avanzó un 3,2%.

Por el lado de las bajas, el pan reportó un descenso mensual de 4%, mientras que el transporte en bus interurbano disminuyó un 9,1%.