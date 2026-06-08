Mercado de oficinas premium en Santiago centro no despega: canon de arriendo promedio sigue por debajo de 2019

Se prevé que empresas o instituciones de gobierno cambien sus instalaciones actuales, de clase B o C por oficinas de nivel A, lo que podría reducir la vacancia del segmento de más alto estándar.

La tasa de vacancia de oficinas clase AA+, también conocidas como oficinas premium, se ha más que triplicado desde 2019 en Santiago Centro. El primer trimestre de ese año, la disponibilidad en el sector fue de 2,3%, pero tras el estallido social y la posterior pandemia, la cifra aumentó a 5,1% el primer cuarto de 2020. Desde entonces, el indicador se fue incrementando exponencialmente hasta alcanzar el máximo registrado de 15,1% al comienzo del año pasado.

El primer trimestre de este 2026, si bien la disponibilidad dio un respiro bajando a 14,3%, sigue estando en niveles históricamente altos, según datos de la consultora Colliers.

A nivel general, en el primer cuarto de este año se evidenció una disminución en la vacancia, la cual llegó a 9,9 %, gracias a una recuperación en la demanda del submercado de Vitacura y la absorción positiva en prácticamente todos los submercados de la Región Metropolitana, a excepción de Santiago y Providencia.

“Al día de hoy, el total de metros cuadrados de oficinas en la comuna de Santiago Centro llega a 418.415 m2, de los cuales un total de 59.625 m2 se encuentran desocupados”, explicó Matías Bucci, subgerente del Área de Estudios de la intermediadora.

Y agregó: “Se espera que durante este 2026, la vacancia en Santiago Centro tenga una leve recuperación de la mano de la ocupación de estas oficinas por parte de empresas o instituciones de gobierno que actualmente ya se emplazan en el centro, y buscan cambiar sus instalaciones actuales, de clase B o C por oficinas clase A, aprovechando que este tipo de oficinas todavía presenta un canon de arriendo por debajo de lo observado en periodos pre estallido social”.

En efecto, en 2019, el canon de arriendo promedio en Santiago centro fue de 0,44 UF por metro cuadrado. Desde ese año, el valor comenzó a caer hasta llegar a las 0,34 UF/m2 al cierre del primer trimestre de este 2026.

El precio promedio en el gran Santiago en el primer cuarto del presente año, terminó con una leve disminución, ubicándose en 0,46 UF/m2. Al observar los precios promedio por submercados, destacaron El Bosque-El Golf y Nueva Las Condes con los valores más altos, registrando promedios de 0,55 UF/m2 y 0,56 UF/m2 respectivamente. El submercado con los promedios más bajos fue Huechuraba, con 0,25 UF/m2.

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La seguridad

De acuerdo a Ana María Díaz, consultora del Área de Project Management de Colliers, las entidades de Gobierno han visto como una oportunidad la amplia oferta que hay de oficinas en el sector, con precios atractivos y muy buenas instalaciones, y están cambiándose a oficinas que dejaron las empresas que se fueron al sector oriente en busca de mayor seguridad.

“En muchos casos están optando por consolidar en una sola sede equipos de trabajo que antes tenían repartidos en varios edificios. Para esto están en búsqueda de espacios flexibles y abiertos, con buena estructura digital (softwares y optimización de almacenamiento de data), y alto nivel de seguridad en los accesos”, sostuvo la experta.

Desde Colliers destacan que para que se logre materializar una recuperación significativa de la vacancia y canon de arriendo con empresas más allá de entidades de Gobierno, es necesario observar mejoras en la seguridad, control del comercio ambulante, y orden público.