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Baja producción hidroeléctrica enciende primera alarma en medio de incertidumbre por llegada de “El Niño” en invierno

Según un análisis de energiE, la producción de pasada o de afluentes está por debajo de lo registrado en 2021 y 2022, lo que refleja que se regresó a los años más complejos en términos de suministro.

Por: Karen Peña

Publicado: Domingo 7 de junio de 2026 a las 20:30 hrs.

Karen Peña
<p>Baja producción hidroeléctrica enciende primera alarma en medio de incertidumbre por llegada de “El Niño” en invierno</p>

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