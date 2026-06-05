Chirgwin crea área especializada para proyectos estratégicos

La firma explicó que la decisión responde al creciente nivel de complejidad regulatoria, ambiental y territorial que enfrentan los proyectos de inversión en Chile.

El estudio jurídico Chirgwin anunció la creación de su nueva Área de Proyectos Nacionales, una práctica que integra las especialidades de Energía, Minería y Recursos Naturales con el objetivo de acompañar iniciativas consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

La firma explicó que la decisión responde al creciente nivel de complejidad regulatoria, ambiental y territorial que enfrentan los proyectos de inversión en Chile, así como a la necesidad de avanzar en mayores certezas jurídicas y coordinación institucional.

La nueva área estará liderada por un equipo compuesto por los abogados Mike Hantke, ex presidente del Tercer Tribunal Ambiental; Francisco Valle, especialista en minería, aguas y resolución de controversias; y Mónica Ortega, experta en derecho ambiental, regulación y recursos hídricos.

Según el estudio, la práctica busca acompañar el ciclo completo de los proyectos, desde la evaluación regulatoria y ambiental hasta la gestión de permisos, financiamiento y resolución de contingencias, reforzando su apuesta por sectores vinculados al desarrollo productivo y la inversión en el país.