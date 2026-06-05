Zoom entre empresas: IPC sigue marcando reajustes salariales y la recesión asoma como riesgo
Sondeo de Mercer Chile arrojó que el ajuste en remuneraciones total proyectado para este año alcanza un promedio de 4,8%. A la variación de precios también se unen factores como el mérito y la situación de mercado.
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En medio del débil escenario económico del país, que arrastra cuatro meses de caídas en la actividad, el curso de la inflación está marcando el ajuste de los sueldos. Así lo constató la Encuesta Spot Pulso Salarial y Bienestar Financiero de Mercer Chile, que recogió las respuestas de 148 organizaciones y reveló que el incremento de remuneraciones total proyectado para 2026 es un promedio de 4,8%.
De hecho, el 87% de las compañías dijo que considera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) dentro de sus prácticas de incrementos salariales, ya sea garantizándolo o presupuestando un monto cercano.
Además, la medición mostró que más de la mitad de las organizaciones (51%) combina un reajuste por IPC garantizado con revisiones adicionales por mérito o mercado.
A ello se suma un 29% que toma la inflación como referencia para definir incrementos, aunque sin asegurar su aplicación automática.
Según Mercer, los incrementos asociados específicamente al IPC promedian un 3,4% para 2026.
En paralelo, los ajustes vinculados a mérito y mercado continúan desempeñando un papel relevante como compensación. Para este componente, las empresas proyectan alzas promedio de 5%.
Para la directora de carrera de Mercer Chile, Agustina Bellido, estos resultados están alineados con la expectativa en materia de incrementos salariales dada la tendencia de los últimos años y la relación con los indicadores económicos.
Sin embargo, afirmó que “lo que sí llama la atención es que los incrementos totales siguen por encima de la inflación. Esto, sin duda, es una buena noticia para los colaboradores, pero en el caso de indicadores de bajo crecimiento la presión sobre los presupuestos puede ser grande, significando la necesidad de bajar costos por otro lado”.
Los resultados también evidenciaron diferencias relevantes entre industrias. En incrementos salariales totales, el sector logístico lidera las proyecciones con un aumento promedio de 6,5%, seguido por consumo masivo con 5,7%. Más atrás aparecen servicios financieros y tecnología, ambos con incrementos promedio de 5,2%. En el extremo opuesto se ubican los sectores industrial y químico, con aumentos promedio de 3,5% y 3,2%, respectivamente.
Factor combustibles
Pese al reciente aumento en los precios de los combustibles, las empresas no anticipan cambios significativos en sus políticas salariales por la presión que pueda poner este tema.
De hecho, un 68% afirmó que mantendrá sin modificaciones sus mecanismos de reajuste por IPC, mientras que solo un 4% señala que está evaluando o ya implementó cambios en esta materia.
En esta edición la medición también consultó a las empresas por el riesgo que ven más probable durante este 2026. Ante esta consulta, un 67% dijo que una recesión económica.
Otras menciones apuntaron a la privacidad de datos y ciberseguridad, desempleo, delincuencia, entre otros.
“Hay bastante cautela respecto al estancamiento de la economía y los indicadores de bajo crecimiento. Las organizaciones deben invertir en aumentar la productividad para poder así generar mayor rentabilidad y tener capacidad de inversión”, dijo Bellido.
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