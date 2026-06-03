Jorge Gómez asumirá presidencia ejecutiva de Codelco tras su salida de Collahuasi
El histórico ejecutivo de la minera operada por Anglo American y Glencore llegará a acompañar a Bernardo Fontaine a la cabeza de la cuprera estatal.
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Se acabó el suspenso. A una semana de la asunción de Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco, este miércoles se supo que el histórico ejecutivo minero Jorge Gómez, hasta ahora CEO de Collahuasi, dejará su cargo para asumir la dirección ejecutiva de la cuprera estatal, según confirmaron fuentes a Diario Financiero.
Así, Gómez llegará a reemplazar en el puesto a Rubén Alvarado, quien acompañó a Máximo Pacheco durante su mandato a la cabeza de la Corporación. De acuerdo con conocedores de la interna, el anuncio oficial desde Codelco será a las 14:00 horas.
En desarrollo...
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