Fontaine abre la puerta a desprenderse de participaciones minoritarias: "Es algo que tenemos que evaluar"
En Radio Agricultura, el presidente del directorio de Codelco descartó privatizarla, pero confirmó que el plan incluye vender activos y evaluar sus participaciones en yacimientos operados por terceros.
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El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, detalló este martes en Radio Agricultura la hoja de ruta financiera de la estatal, en medio del debate sobre su eventual privatización que abrió el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella. Y aunque volvió a descartar la venta de la compañía, dejó formalmente instalada otra vía para hacer caja: la enajenación de activos.
"Hay que fortalecer Codelco, hay que transparentar la realidad que tiene y hay que recuperar confianza. Y para eso necesitamos tomar decisiones difíciles. Este año va a ser un año difícil para Codelco, porque la producción viene cayendo de nuevo y nos encontramos con una situación de crisis que tenemos que hacernos cargo", fue el diagnóstico con que el economista abrió la conversación.
Sobre el contenido del plan, fue directo: "El plan nuestro contempla mejorar los flujos de la operación, priorizar inversión y postergar las que no sean indispensables o rentables, vender activos para hacer caja, para fortalecer", explicó.
Y detalló el criterio con que se revisarán las participaciones que la cuprífera mantiene en yacimientos operados por terceros. "Si yo tengo un proyecto de inversión y no tengo plata para financiarlo, veo si las inversiones minoritarias que tengo las puedo vender. Y si es mejor negocio venderlas y poner esa plata en Codelco, o es mejor no venderlas y en ese caso no hacer los proyectos en Codelco. Eso es algo que tenemos que evaluar", sostuvo.
El paquete de participaciones no operadas de Codelco es relevante: un 49% en Minera El Abra, controlada por Freeport-McMoRan; un 10% en Quebrada Blanca, operación de Teck que quedará bajo el paraguas de Anglo Teck tras la fusión en curso; y el 29,5% de Anglo American Sur -dueña de Los Bronces, El Soldado y la fundición Chagres- que posee a través de un vehículo conjunto con la japonesa Mitsui. A ello se suma su asociación en el litio con SQM, con Novandino.
En la entrevista, Fontaine volvió a acotar el marco de la discusión: "Lo que es importante es que la ciudadanía tenga claro que el compromiso del directorio que ha asumido con su presidente y el gerente general de la compañía y de todos los trabajadores de Codelco, es sacar a Codelco adelante, es recuperarlo, es salvarlo de la crisis en que está, sin venderlo".
Sobre el ingreso de accionistas minoritarios a la propiedad, señaló que "es una cosa que es bastante corriente, me parece que es lógico que ese debate exista y que se discuta. El plan nuestro no contempla eso, sin embargo".
Ante una eventual apertura en bolsa -camino seguido por estatales como Petrobras o Ecopetrol-, matizó: "No está en el plan, pero yo creo que es algo que me parece muy bien que se discuta".
Aunque enseguida cerró la puerta: "Hoy día no están dadas las condiciones. Yo creo que primero hay que mejorar la gestión de Codelco, los números de Codelco, establecer una lógica de una empresa que busca la rentabilidad, que busca generar utilidades". Y remató: "En el plan que nosotros estamos construyendo, no existe esa alternativa".
El timonel de la minera abrió además un flanco legislativo: "Tenemos que revisar las normas de Codelco y las leyes que lo regulan para facilitar la búsqueda de socios". Por ello, dejó entrever que será una definición que trasladará parte del debate al Congreso.
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