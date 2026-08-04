Compañía Minera del Pacífico designa a Carlos Espinoza como gerente general para impulsar la producción de hierro y la eficiencia operacional

El ejecutivo, con más de tres décadas de experiencia en compañías como Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP y Codelco, tomó el liderazgo de la minera del Grupo CAP desde el 1 de agosto.

Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial minera del Grupo CAP, concretó un cambio en su primera línea ejecutiva. Desde el 1 de agosto, Carlos Espinoza Durán asumió como gerente general de la compañía, con el desafío de fortalecer la competitividad del negocio en un contexto marcado por la demanda de minerales para la transición energética.

Según informó la empresa, la nueva administración estará enfocada en consolidar el crecimiento sostenible de CMP, reforzar la seguridad y el cuidado de las personas, impulsar la excelencia operacional y la innovación, además de continuar desarrollando su negocio de producción de hierro de alta pureza, uno de los principales productos de la minera.

"Asumo la dirección de CMP con profundo orgullo y un gran sentido de responsabilidad. Llego a liderar una compañía con una gran historia y un rol clave para la minería chilena, con la convicción de que debemos seguir construyendo juntos una operación segura, eficiente y sostenible", señaló Espinoza al asumir el cargo.

Ingeniero Civil en Minas de la Universidad de Santiago (Usach), el nuevo gerente general cuenta además con un MBA con especialización en Industria Minera de la Universidad de Chile y un diplomado en Innovación Tecnológica para la Industria Minera. Su trayectoria supera los 30 años en el sector, donde ha ocupado cargos de liderazgo en Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP y Codelco.

Desde CMP destacaron que el ejecutivo ha desarrollado una carrera ligada a la gestión de operaciones de gran escala, con foco en seguridad, sostenibilidad, innovación, diversidad e inclusión y formación de equipos de alto desempeño. La compañía estima que esa experiencia será clave para ejecutar su estrategia de crecimiento y fortalecer su presencia en los mercados internacionales.

El cambio de liderazgo marca el inicio de una nueva etapa para la minera del Grupo CAP, que buscará potenciar su competitividad y consolidar su posición como productor de hierro de alta pureza, un insumo considerado estratégico para la fabricación de acero con menores emisiones, manteniendo además su compromiso con el desarrollo de las regiones de Atacama y Coquimbo.