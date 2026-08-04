Cobre en Londres escala a US$ 6,438 por libra y suma avance anual de casi 40%
El metal rojo llegó a su nivel más alto de las últimas dos semanas y subió en un día 1,79% en una jornada marcada por una nueva caída de inventarios en la plaza inglesa.
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El precio del cobre volvió a subir este martes en la Bolsa de Metales de Londres (LME). Según informó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el metal cerró en US$ 6,438 la libra -equivalentes a US$ 14.195 por tonelada-, un avance de 1,79% respecto de la jornada anterior.
Con este resultado, el promedio del año llegó a US$ 5,97 la libra, cifra 38,78% superior a la registrada a igual fecha de 2025. El promedio de agosto, en tanto, se ubica en US$ 6,38 por sobre los US$ 6,13 que promedió julio.
En el mercado de futuros, el contrato a tres meses subió 1,40%, hasta US$ 6,38 la libra (US$ 14.070 por tonelada), mientras que las posiciones a diciembre de 2027 y diciembre de 2028 avanzaron 1,23% y 1,20%, respectivamente.
Inventarios a la baja
El alza del metal coincidió con una nueva caída de los inventarios en Londres. De acuerdo con Cochilco, los stocks en la LME retrocedieron 5.675 toneladas en la jornada, registrando así una baja de 2,33%, hasta 238.350 toneladas. En cambio, las existencias en la bolsa de Nueva York (Comex) subieron 0,16%, a 650.737 toneladas, y las de Shanghái (SHFE) cerraron la semana pasada en 69.334 toneladas, con un descenso de 0,40%, según la entidad.
En el resto de los metales básicos, la jornada fue mayoritariamente positiva: el níquel subió 2,03%, el plomo 1,04%, el estaño 0,91% y el aluminio 0,34%, mientras que el zinc retrocedió 0,56%. El carbonato de litio, en tanto, se cotizó en US$ 19,75 por kilo al 28 de julio, según cifras del Banco Central recogidas por Cochilco.
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