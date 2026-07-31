A las 17:34 horas, El Teniente guarda silencio: Codelco conmemora un año del peor accidente de su historia

La minera estatal recordó este viernes a los seis trabajadores fallecidos el 31 de julio de 2025. En paralelo, exhibió su balance ante las autoridades: 30 requerimientos del Ministerio Público respondidos y más de 60 fiscalizaciones de Sernageomin.

Codelco conmemoró este viernes el primer aniversario del accidente en División El Teniente que costó la vida a seis trabajadores -Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo-, en una de las jornadas más dolorosas de la historia reciente de la corporación.

Las actividades comenzaron a las 8:00 horas con espacios de reflexión en todos los cambios de turno al interior de la mina, replicados en el resto de las divisiones. Media hora después, el comité ejecutivo de El Teniente -encabezado por el gerente general interino, Gustavo Reyes, junto al vicepresidente de Operaciones interino, Lindor Quiroga, y el gerente corporativo de Seguridad, Jorge Camhi- se reunió con trabajadores, representantes sindicales y empresas colaboradoras en el Plenario Sub-6, en un encuentro transmitido a todo el centro de trabajo.

En Casa Matriz, en tanto, la conmemoración de las 10:00 horas congregó al presidente del directorio, Bernardo Fontaine, y al presidente ejecutivo, Jorge Gómez, junto al comité ejecutivo corporativo y representantes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc) y la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco), entre otros.

Durante la jornada estaba prevista además la instalación de una placa recordatoria en los camarines de Sewell, con los nombres y fotografías de los fallecidos. Y a las 17:34 horas en punto -la hora exacta en que ocurrió el accidente-, la división completa realizará un minuto de silencio.

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Las medidas tras el accidente

Junto con el recuerdo, la corporación repasó el trabajo desplegado durante el año. Entre las instancias de investigación destacan la Comisión Investigadora Interna y el Grupo de Expertos Internacionales convocado por el directorio, dirigido por Mark Cutifani, ex CEO de Anglo American, cuyas recomendaciones han orientado medidas para profundizar el conocimiento geotécnico del yacimiento y reforzar los sistemas de monitoreo.

Entre las acciones ya implementadas, la empresa mencionó la redefinición y ampliación de los polígonos de monitoreo sísmico preventivo, la actualización de los estándares asociados a riesgos de fatalidad por estallidos y caída de roca, el fortalecimiento de las áreas de seguridad y evacuación, y nuevas capacitaciones para trabajadores y supervisores.

La división creó además la Gerencia de Estudios y Métodos, unidad destinada a aplicar los aprendizajes de las investigaciones, mientras avanza en nuevas campañas de sondajes, instrumentación sísmica de última generación y modelamiento avanzado del macizo rocoso, en una de las faenas subterráneas más complejas de la industria a nivel mundial.

El frente judicial y regulatorio

La estatal también entregó cifras de su colaboración con las autoridades: durante casi once meses respondió 30 requerimientos de información del Ministerio Público, entregando más de 14 mil antecedentes técnicos, además de facilitar inspecciones y diligencias en terreno. Sernageomin, por su parte, ha realizado más de 60 fiscalizaciones desde el accidente, proceso que participa también en inspecciones periódicas junto a equipos internos de la compañía.

A un año del accidente, la corporación reafirmó que honrar la memoria de los trabajadores fallecidos "exige mantener un esfuerzo permanente por fortalecer la seguridad, aprender de lo ocurrido y seguir mejorando la gestión de riesgos".