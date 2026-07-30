Gobierno mantiene plazo de caducidad de permisos de construcción en reforma para impulsar sector inmobiliario

Firmado por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, el Ejecutivo presentó a Contraloría el decreto supremo sobre reforma a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) para el trámite de toma de razón. Con los cambios, se proyecta una baja de entre 10% y 15% en el precio real de las viviendas nuevas y reactivar el sector inmobiliario.

En 10 páginas, el gobierno detalló los cambios que busca introducir a la normativa sectorial. No consideró extender el plazo de caducidad automática del permiso de edificación de tres a seis años y suspender su cómputo mientras se tramitan autorizaciones de otros órganos del Estado.

Durante la consulta pública que realizó el Minvu, este punto fue uno de los que generó mayor resistencia, por los riesgos de especulación del suelo, congelamiento normativo y debilitamiento de la planificación comunal.

Los cambios

Sobre densidad máxima, el decreto considera el coeficiente de conversión de densidad de cuatro a 2,8 habitantes por vivienda para el cálculo de residencias permitidas por hectárea, y a 1,4 habitante en proyectos que se emplacen a una distancia no superior a 600 metros de infraestructura de transporte público relevante.

El decreto contempla que estos proyectos podrán rebajar hasta la mitad la dotación de estacionamientos requerida por el respectivo instrumento de planificación.

También se incluyó, entre otros puntos, la reducción del umbral para acceder a Conjunto Armónico de 5.000 m2 a 2.500 m2, y los beneficios de constructibilidad hasta 75% y de altura hasta 50% cuando se trata de viviendas económicas en predios vinculados a corredores/infraestructura de transporte.

“En el proceso de toma de razón ante la Contraloría, existe la chance de mejora para dar más certezas a las inversiones; por ejemplo, mejorando el artículo único transitorio, agregando que los derechos que otorga esta modificación a la OGUC se aplican a los proyectos ya ingresados a la DOM. Estamos en presencia de la más trascendental reforma en la historia de la OGUC”, dijo Rodrigo Andreucci, abogado dedicado con exclusividad a la actividad inmobiliaria y urbanística.