Colbún reduce a la mitad sus utilidades semestrales y reconoce costos extraordinarios por fin anticipado de contratos de carbón
La generadora obtuvo ganancias por US$ 60,9 millones durante el primer semestre, un 53% menos que en igual período de 2025.
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Colbún cerró el primer semestre de 2026 con una utilidad de US$ 60,9 millones, cifra que representa una caída de 53% frente a los US$ 130,6 millones obtenidos en igual período del año pasado. La disminución respondió al deterioro tanto del resultado operacional como del no operacional, de acuerdo con los estados financieros publicados por la compañía.
En el segundo trimestre, sin embargo, la eléctrica del grupo Matte mostró una mejora en su desempeño operativo. Entre abril y junio registró un Ebitda de US$ 156,9 millones, un incremento de 12% respecto del mismo lapso de 2025, mientras que los ingresos aumentaron también 12%, hasta US$ 449,2 millones, impulsados por una mayor generación eléctrica, mayores ventas de energía y potencia en el mercado spot en Chile y mejores precios spot. A ello se sumó un mayor aporte de la filial peruana Fenix, gracias a nuevos contratos con clientes regulados.
La empresa explicó que el trimestre estuvo marcado por uno de los escenarios hidrológicos más secos registrados en el Sistema Eléctrico Nacional. Pese a ello, su generación aumentó 19%, favorecida por el retorno a operación de la central Santa María, el mayor aporte del Parque Eólico Horizonte y un mayor despacho de las centrales a gas del complejo Nehuenco. Ese mayor volumen permitió que Colbún pasara desde una posición compradora neta a una vendedora neta en el mercado spot durante el trimestre.
No obstante, la utilidad del segundo trimestre cayó 24%, hasta US$ 36,6 millones, debido al deterioro del resultado no operacional. Entre los principales factores, la compañía identificó efectos extraordinarios de carácter no recurrente, destacando el costo asociado a la cancelación anticipada de contratos de abastecimiento de carbón suscritos en 2022, además de un mayor gasto financiero derivado de una menor activación de intereses tras la entrada en operación del Parque Eólico Horizonte y de un mayor nivel promedio de deuda.
En el plano comercial, Colbún informó que durante 2026 firmó en Chile contratos de suministro de energía con 68 clientes, equivalentes a 481 GWh anuales, mientras que en Perú adjudicó contratos con ocho clientes por un total de 15,5 MW. Asimismo, destacó los avances de sus proyectos de almacenamiento, donde BESS Celda Solar alcanzó un 94% de ejecución e inició sus pruebas de carga y descarga, mientras que BESS Diego de Almagro Sur llegó a un 58% de avance.
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