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Municipios evalúan recurrir al Tribunal Ambiental para frenar avance del proyecto eléctrico Mataquito: acusan daño ambiental y económico

Tras la decisión del Comité de Ministros de invalidar seis recursos presentados por organismos contrarios a la iniciativa, asociaciones municipales del Biobío apuntan a llegar incluso a Contraloría.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 18:10 hrs.

Ministros proyecto Energía parques nacionales Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Municipios evalúan recurrir al Tribunal Ambiental para frenar avance del proyecto eléctrico Mataquito: acusan daño ambiental y económico</p>

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