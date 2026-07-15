Autos eléctricos ya están llegando a Zofri, pero con destino Bolivia: “De aquí a un año ya va a haber para vender a los chilenos”

Intermex vende desde Iquique cerca de 20 unidades mensuales de BYD, Jetour y Wuling a Bolivia, mientras las importaciones bolivianas de este tipo de vehículos alcanzaron un valor récord de US$ 20,3 millones entre enero y mayo. La empresa proyecta comenzar a comercializar estos modelos en Chile en 2027.

Los automóviles eléctricos ya llegaron a la Zona Franca de Iquique. Son exhibidos en los patios y locales del recinto, despiertan consultas entre quienes pasan por el sector y parecen listos para circular por las calles de la capital regional. Sin embargo, ninguno de ellos está disponible todavía para los compradores chilenos.

Las unidades llegan a Iquique como parte de una operación comercial diseñada para abastecer a Bolivia. Desde el puerto y la Zona Franca continúan por vía terrestre hacia el país vecino, donde la escasez de gasolina, las largas filas para cargar combustible y la falta de divisas están llevando a más consumidores a mirar los modelos híbridos y eléctricos como una alternativa.

El crecimiento ya se refleja en las cifras del comercio exterior boliviano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, las importaciones de vehículos eléctricos alcanzaron un valor CIF de US$ 20,3 millones entre enero y mayo de 2026. La cifra superó en apenas cinco meses los US$ 15,4 millones registrados durante todo 2025 y representó un aumento de 31,8% respecto de ese monto. El valor CIF considera el precio de compra, el transporte y el seguro de los vehículos hasta su ingreso al territorio boliviano, aunque no permite determinar la cantidad de unidades importadas.

Una de las empresas detrás de este movimiento es Intermex, importadora y comercializadora de vehículos con más de cuatro décadas de presencia en Zofri. La compañía vende autos nuevos en Bolivia y trabaja actualmente con seis marcas. Entre ellas se encuentran las firmas chinas BYD, Jetour y Wuling, con modelos que ingresan por Iquique antes de seguir su recorrido hacia el mercado boliviano.

Pamela Campos, gerente comercial de Intermex.

El crecimiento del negocio ocurre en un escenario complejo. Bolivia enfrenta dificultades económicas, problemas de abastecimiento y bloqueos de carreteras que han ralentizado el transporte de mercaderías. A esto se suman las restricciones fronterizas y la menor capacidad de compra, factores que han golpeado a las empresas de Zofri que dependen del flujo de clientes y cargas desde el país vecino.

La exposición de la zona franca a ese mercado es alta. Bolivia representa 78% de las ventas totales del recinto amurallado, por lo que cualquier interrupción del tránsito, caída del consumo o dificultad para cruzar la frontera repercute directamente en la actividad comercial de Iquique.

Pero uno de los problemas que afecta a la economía boliviana también está abriendo una oportunidad para el sector automotor. La dificultad para conseguir gasolina está empujando a parte de los consumidores hacia los vehículos eléctricos.

La gerente comercial de Intermex, Pamela Campos, explica que la empresa despacha más de 100 vehículos al mes hacia Bolivia. Según su estimación, cerca de 20 unidades corresponden actualmente a modelos eléctricos, una categoría que hasta hace algunos años tenía una presencia menor dentro de la operación.

Tres marcas chinas

Intermex concentra su oferta eléctrica en BYD, Jetour y Wuling, tres marcas chinas que han ampliado su presencia internacional durante los últimos años.

Campos señala que los compradores bolivianos buscan principalmente precios competitivos, autonomía y menores costos de operación. Los valores iniciales de los vehículos eléctricos ofrecidos por la empresa fluctúan entre US$ 16 mil y US$ 18 mil, aunque el monto final varía según el modelo y los gastos asociados a su nacionalización en Bolivia.

A diferencia de una venta realizada en Chile, el precio informado en Zofri no necesariamente incorpora todos los impuestos y costos que deberá asumir posteriormente el comprador. Los vehículos son trasladados hacia Bolivia, donde se pagan los aranceles, pólizas y tributos correspondientes.

En Bolivia, la disponibilidad de cargadores públicos todavía es reducida. Pese a ello, Campos afirmó que los clientes pueden conectar los automóviles en sus viviendas y utilizar la carga domiciliaria durante la noche.

Los tiempos dependen del sistema utilizado. Un cargador convencional puede tardar entre seis y siete horas, mientras uno de pared requiere cerca de cuatro horas. Los equipos de carga rápida pueden completar el proceso en alrededor de 30 minutos. Campos indicó que algunos de los vehículos comercializados por Intermex alcanzan cerca de 480 kilómetros de autonomía.

Crecimiento exponencial

El mercado boliviano de vehículos eléctricos venía creciendo desde antes de la actual crisis de abastecimiento, pero las cifras muestran una aceleración durante los últimos dos años.

De acuerdo con las estadísticas del INE de Bolivia recogidas por Economy, el valor de las importaciones fue de apenas US$ 700 mil en 2021 y disminuyó a US$ 600 mil en 2022. En 2023 subió a US$ 1,8 millones y en 2024 alcanzó US$ 2,8 millones.

El salto se produjo en 2025, cuando las compras externas llegaron a US$ 15,4 millones. Entre enero y mayo de 2026 ya sumaban US$ 20,3 millones, casi 29 veces el monto registrado cinco años antes.

Los datos no precisan cuántos vehículos ingresaron por Chile ni qué proporción fue transportada desde Zofri, pero confirman el rápido crecimiento de la demanda en el mercado al que apunta la operación de Intermex.

Escasez de combustible

En Bolivia, cambiar de automóvil ya no responde solo al precio, la marca o el rendimiento. Para muchos conductores también significa encontrar una forma de depender menos de un combustible que se ha vuelto difícil de conseguir.

La falta de divisas ha limitado la capacidad del país para importar gasolina y diésel, mientras las dificultades para sostener el abastecimiento se han reflejado en extensas filas en las estaciones de servicio.

Ese escenario comenzó a cambiar las decisiones de compra. Campos explicó que los clientes están mirando con mayor interés los vehículos híbridos y eléctricos, incluso en un mercado que todavía cuenta con una infraestructura de carga limitada.

“La gente se cansa de hacer estas filas, estas colas para conseguir bencina. Ese ha sido nuestro mayor incentivo para la venta de este tipo de vehículo”, afirmó.

Según la ejecutiva, algunos compradores optan primero por un vehículo híbrido, que mantiene el motor a combustión, antes de dar el salto a uno completamente eléctrico. La menor necesidad de mantenciones, la reducción de los costos de operación y la posibilidad de cargar el automóvil en una vivienda están acelerando esa transición.

A ello se suman las condiciones de internación que ofrece Bolivia para incentivar tecnologías con menor dependencia de los combustibles. Intermex sostiene que los costos asociados al ingreso de modelos eléctricos pueden ser inferiores a los que enfrentan los automóviles convencionales, aunque las condiciones finales dependen de la categoría, el modelo y la normativa vigente al momento de la importación.

La oportunidad pendiente en el norte

El alto precio de los combustibles y el menor costo de mantenimiento de un vehículo eléctrico podrían volver competitiva esta alternativa también en ciudades como Iquique, Arica, Antofagasta y Calama. “Prácticamente es un terreno virgen de vehículos eléctricos”, afirmó la gerente comercial.

Uno de los principales cuestionamientos es la distancia entre las ciudades nortinas. Los trayectos pueden superar los 300 kilómetros y la red pública de carga aún es limitada. Sin embargo, Campos sostiene que las autonomías actuales permitirían cubrir buena parte de esos recorridos sin necesidad de una carga intermedia.

El desarrollo de ese mercado depende ahora de pasos que van más allá de traer los automóviles a Iquique. Para venderlos formalmente en Chile, Intermex debe contar con la autorización de cada marca y completar la homologación de los modelos, proceso que certifica el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad exigidas en el país.

La empresa identifica a Wuling como una de las marcas con las que podría iniciar ese camino. BYD, en tanto, ya forma parte de la oferta eléctrica que la firma comercializa hacia Bolivia. Consultada por la posibilidad de que compradores de Iquique puedan acceder a estos vehículos durante 2027, Campos proyectó que “de aquí a un año ya van a haber autos eléctricos para vender en Zona Franca para los chilenos, es cosa de tiempo”, señaló.

Por ahora, los modelos seguirán llegando a Iquique para continuar rumbo a Bolivia. La posibilidad de que algunos comiencen a quedarse en el norte dependerá de las decisiones de las marcas y de los procesos de homologación necesarios para ingresar al mercado chileno.