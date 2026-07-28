Histórica campaña de Coquimbo Unido dispara demanda por pasajes a Buenos Aires y agencias agotan paquetes para octavos de final de la Copa Libertadores

La Agencia Vuela Barato puso a la venta un paquete de cinco días y cuatro noches en la capital argentina que se agotó en 24 horas. San Martín Turismo y Viajes dispuso de un bus salón cama desde Coquimbo que ya está prácticamente completo. Las empresas ya evalúan nuevas campañas si el club pasa a la siguiente fase.

La histórica campaña de Coquimbo Unido ya comenzó a sentirse fuera de la cancha. La clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores desató una fuerte demanda por viajes desde la región hacia Buenos Aires, donde cientos de hinchas se preparan para acompañar al equipo en el partido de ida frente a Platense, programado para el miércoles 12 de agosto.

El club argentino habilitó 2.500 entradas para los seguidores aurinegros en la tribuna Cozzi del Estadio Ciudad de Vicente López. Cada boleto fue fijado en aproximadamente $ 56.500, por lo que la venta total de las localidades visitantes representaría un desembolso cercano a $ 141,2 millones.

Y ese monto es solo una parte del movimiento. A las entradas se suman los vuelos, traslados terrestres, alojamiento, seguros, alimentación y transporte dentro de Buenos Aires, una demanda que ya está generando ventas para las agencias de viajes de la región.



Paquetes aéreos se agotan en 24 horas

La Agencia Vuela Barato puso a la venta un paquete de cinco días y cuatro noches que incluye vuelos de ida y regreso entre Santiago y Buenos Aires, alojamiento en el centro de la capital argentina y desayunos. La oferta se vendió completamente después de superar las 30 reservas confirmadas durante el primer día de comercialización. La empresa trabaja actualmente con un grupo de entre 30 y 50 pasajeros que viajarán para asistir al encuentro.

Sergio Ponce, ejecutivo de ventas, explicó que la demanda apareció inmediatamente después de que se promocionara el programa. “En menos de 24 horas ya teníamos vendido más de 30 cupos confirmados por hinchas de Coquimbo y las preguntas no paraban, pero por el coste de los vuelos tuvimos que dar sold out” señaló.

La agencia no estableció inicialmente un número fijo de plazas, ya que la disponibilidad dependía de los asientos y tarifas entregadas por las aerolíneas. Sin embargo, el aumento de los precios obligó a cerrar las ventas y descartar la preparación de un segundo grupo. Según Ponce, el valor de los pasajes aéreos aumentó entre 20% y 35% respecto de los precios disponibles al comienzo de la venta.

La escasa disponibilidad de boletos para el partido también influyó en la decisión de no lanzar un nuevo paquete.

Bus prácticamente completo

La agencia San Martín Turismo y Viajes optó por la modalidad terrestre. La agencia preparó un bus salón cama desde Coquimbo, con una noche de alojamiento en un hotel tres estrellas de Buenos Aires, desayuno buffet, city tour y seguro médico internacional. El paquete se comercializó a $ 230 mil por pasajero. El precio no incluye la entrada al partido ni los traslados entre el centro de Buenos Aires y el estadio de Platense.

El encargado de logística de la agencia, Martín Espinoza, indicó que la mitad de los asientos se vendió durante la primera semana. El bus quedó prácticamente completo y solo mantenía uno o dos cupos disponibles debido a la baja de pasajeros afectados por el reciente sistema frontal en la zona de Pan de Azúcar.

La agencia atribuye la velocidad de las ventas a la experiencia del viaje organizado durante la fase de grupos de la Copa Libertadores. En esa ocasión trasladó a 38 personas desde la Región de Coquimbo hasta Montevideo. El programa hacia Uruguay también incluyó bus salón cama, alojamiento en el centro de la ciudad, desayuno y un recorrido turístico con guía local. Parte de esos pasajeros decidió volver a contratar a la empresa para el partido ante Platense.

Espinoza atribuyó la mayor velocidad de venta al boca a boca generado por el viaje anterior a Montevideo “Se vendió con un 50% más de rapidez que la vez anterior”, dijo.

El viaje terrestre comenzará el domingo 9 de agosto. La llegada al hotel está prevista para el martes, antes del partido del miércoles. El trayecto supone varias jornadas por carretera, aunque la agencia sostiene que la inclusión de alojamiento y servicios turísticos permitió diferenciar la oferta frente a opciones de menor precio que consideran solamente el traslado.

Costos presionan los precios

Las dos agencias coinciden en que el aumento de los costos comenzó a limitar la demanda. En el caso de los paquetes aéreos, la subida de las tarifas llevó a cerrar las ventas pese a que continuaban las consultas.

Para los viajes terrestres, la principal presión proviene del combustible y de los servicios contratados en Argentina. San Martín decidió mantener el valor de $ 230 mil para evitar que el paquete quedara fuera del alcance de los hinchas. “Claro que los costos han aumentado, sobre todo el petróleo en Argentina está carísimo”, afirmó Espinoza.

El partido ante Platense corresponde a la primera participación de Coquimbo Unido en los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo avanzó luego de terminar en el primer lugar del Grupo B con 10 puntos, por encima de Deportes Tolima, Universitario de Perú y Nacional de Uruguay.

La revancha se jugará el miércoles 19 de agosto en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En caso de avanzar, el cuadro regional deberá enfrentar en cuartos de final al ganador de la otra llave del torneo, escenario que las agencias ya observan como una posible nueva oportunidad para organizar viajes internacionales.