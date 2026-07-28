Coquimbo aprueba $ 18.609 millones para reconstruir sus 15 comunas y reactivar a 310 empresas

Los recursos consideran $ 6 mil millones para ayuda temprana, $ 8 mil millones para reactivación productiva y más de $ 4.600 millones para infraestructura, asistencia técnica y equipamiento de los 15 municipios de la región.

El Consejo Regional de Coquimbo aprobó una cartera de inversiones por más de $18.609 millones para financiar la reconstrucción de las 15 comunas afectadas por el sistema frontal.

Los recursos serán destinados a labores de limpieza, recuperación de infraestructura pública, compra de vehículos para los municipios y programas de apoyo a pequeñas y medianas empresas que sufrieron daños durante la emergencia. La propuesta fue presentada por el gobernador regional, Cristóbal Juliá, y aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo Regional. Su ejecución se realizará mediante transferencias a los municipios, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere y Corfo.

“La idea es que nos pongamos de pie lo antes posible. Esperamos que estos recursos, sumados a los que entregará el Gobierno Central, permitan que volvamos a la normalidad lo antes posible”, señaló Juliá.

Origen de los recursos

El primer componente corresponde al Programa Regional de Ayuda Temprana, que considera $ 6.000 millones para las 15 comunas de Coquimbo.

Estos recursos podrán utilizarse en limpieza y sanitización de espacios públicos y privados, retiro de escombros, demolición de infraestructura dañada, habilitación de caminos y recuperación de espacios afectados.

La distribución entre los municipios considerará el nivel de daños registrado en cada territorio, la conectividad vial, el grado de ruralidad, los ingresos municipales y la cantidad de hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Esta asignación se suma a los $ 1.940 millones que el Consejo Regional había destinado previamente para enfrentar las necesidades inmediatas provocadas por el sistema frontal.

El presidente de la comisión de Presupuesto del Consejo Regional, Max Aguirre, explicó que los integrantes del organismo acordaron visitar las distintas comunas para revisar sus requerimientos. “Ya destinamos $ 1.940 millones para atender la emergencia inmediata y ahora aprobamos cerca de $ 18 mil millones para avanzar en la recuperación”.

Detalles de las obras

La cartera contempla una transferencia superior a $ 3.077 millones a la Subdere para ejecutar 30 proyectos de los programas de Mejoramiento Urbano y de Barrios, además de financiar 15 asistencias técnicas, una para cada municipio.

Las iniciativas incluyen obras de agua potable y alcantarillado, saneamiento sanitario, pavimentación, alumbrado público, sedes sociales, infraestructura deportiva y energización de Sistemas Sanitarios Rurales.

Los recursos también permitirán recuperar espacios comunitarios, levantar información sobre la infraestructura dañada y formular nuevos proyectos para las comunas. A ello se suma la compra de 36 camionetas 4x4, con una inversión superior a $ 1.532 millones. Los vehículos serán entregados a los municipios para facilitar el traslado de equipos, las inspecciones en terreno y la respuesta frente a emergencias.

Programa de Corfo

El mayor componente de la cartera corresponde al programa Recuperación, Fortalecimiento de la Inversión Productiva e Innovación de la Región de Coquimbo, que será ejecutado por Corfo. La iniciativa contempla $ 8 mil millones durante 36 meses y busca beneficiar a cerca de 310 empresas, emprendimientos y Mipyme de las tres provincias de la región.

Los fondos podrán destinarse a reparación de infraestructura, reposición de maquinaria y equipamiento, recuperación de activos productivos e incorporación de tecnología.

La presidenta de la comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional, Ximena Ampuero, indicó que el programa ampliará los instrumentos disponibles para las empresas regionales. "Sabemos que esta catástrofe ha golpeado fuertemente a nuestros emprendedores, por eso priorizamos esta iniciativa para apoyar especialmente a las tres provincias de nuestra región y contribuir a su recuperación”.

Una vez que el Ministerio de Economía termine el catastro de daños, Corfo abrirá convocatorias especiales para las empresas afectadas por el temporal.

Entre los instrumentos considerados se encuentran Activa Inversión e IFI, que podrán financiar proyectos por montos cercanos a $ 50 millones. La meta inicial es movilizar durante este año al menos $ 700 millones en inversión directa para compañías afectadas.

La cartera se complementará con programas para la pesca artesanal, agricultura, pequeña minería y turismo. También se consideran apoyos para alimentación animal, apicultura e inversiones en sistemas de riego.