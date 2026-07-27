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Alcalde de Monte Patria declara persona non grata al ministro de Agricultura y acusa que “revictimiza a quienes lo han perdido prácticamente todo”

La autoridad comunal pidió recursos extraordinarios para reconstruir canales, sistemas de riego y caminos rurales, tras un temporal que dejó 46 localidades aisladas en Coquimbo y obligó a Indap a postergar por 90 días los vencimientos de créditos de agricultores de la región.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 14:45 hrs.

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<p>Alcalde de Monte Patria declara persona non grata al ministro de Agricultura y acusa que “revictimiza a quienes lo han perdido prácticamente todo”</p>

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