Alcalde de Monte Patria declara persona non grata al ministro de Agricultura y acusa que “revictimiza a quienes lo han perdido prácticamente todo”

La autoridad comunal pidió recursos extraordinarios para reconstruir canales, sistemas de riego y caminos rurales, tras un temporal que dejó 46 localidades aisladas en Coquimbo y obligó a Indap a postergar por 90 días los vencimientos de créditos de agricultores de la región.

El alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, declaró “persona non grata” al ministro de Agricultura, Jaime Campos, luego de que el secretario de Estado afirmara que el reciente sistema frontal no provocó daños estructurales en la agricultura de la zona.

Las declaraciones del ministro generaron molestia entre autoridades y dirigentes agrícolas de la Región de Coquimbo, quienes sostienen que la recuperación de los embalses contrasta con los daños registrados en canales, caminos, sistemas de riego, plantaciones e infraestructura productiva.

Herrera cuestionó que se hable de normalidad mientras agricultores y crianceros todavía enfrentan problemas para retomar sus actividades. “Lamentamos profundamente las declaraciones del ministro. Quizás se dejó llevar por la recuperación de los embalses, pero para que esa agua llegara hubo un costo enorme, dolor, sufrimiento, pérdida de vidas, destrucción de infraestructura pública y privada y una angustia inmensa para cientos de miles de personas de nuestra región”, señaló.



El temporal también dejó 46 localidades aisladas en la Región de Coquimbo, mientras que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, anunció la postergación por 90 días de los vencimientos de créditos de agricultores afectados por la emergencia.

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Daños en canales y sistemas de riego

El municipio advirtió que parte de la infraestructura que permite utilizar el agua acumulada quedó destruida o cubierta por derrumbes. También reportó afectaciones en sistemas de riego intrapredial, plantaciones, árboles, casetas, cañerías y caminos rurales.

Según el alcalde, las dificultades de conectividad también están afectando a los crianceros, debido a que los cortes de caminos impiden trasladar alimento para el ganado.

“Lo que hace el ministro es revictimizar a quienes lo han perdido prácticamente todo. Cuando una autoridad habla de normalidad, lo que se entiende es que no vendrán ayudas ni apoyo para el mundo agropecuario, y eso sería un grave error. Los canales están destruidos o cubiertos por derrumbes; los sistemas de riego intrapredial fueron arrastrados; hay plantaciones, árboles y casetas destruidas. Esa es la realidad que vivimos y está muy lejos de la normalidad” afirmó Herrera.

El jefe comunal emplazó al ministro Campos a rectificar sus declaraciones y solicitó al Presidente de la República, José Antonio Kast, implementar un plan extraordinario de apoyo para el mundo rural. La propuesta considera recursos para reconstruir canales, recuperar sistemas de riego, apoyar a agricultores y crianceros y reactivar la producción en las zonas afectadas.

“Es muy complejo reconstruir todo lo dañado cuando existen autoridades tan disociadas de la realidad, de la pena, de la tristeza y de la angustia que hoy viven las familias de nuestra región. Se necesita un compromiso decidido del Estado y recursos extraordinarios para rehabilitar el sistema productivo", sostuvo.

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Piden presencia en terreno

Productores y dirigentes agrícolas de Monte Patria también cuestionaron los dichos del ministro.

Julio Araya, representante de organizaciones agrícolas de la comuna afirmó que el sistema frontal permitió recuperar disponibilidad de agua, pero dejó daños severos en la infraestructura necesaria para producir.

“La agricultura se salva gracias al temporal, pero los daños son catastróficos, pozos y canales aterrados, cañerías, mangueras, todo destruido con la bajada de quebradas. Hay que hacer recambio de todos, llaves, sistema de riego, todo afectado. Cuando el ministro dice que la agricultura en la región no tuvo afectaciones está equivocado”, declaró Araya.

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La diputada por la Región de Coquimbo, Carolina Tello, agregó que el aumento del nivel de los embalses no representa una normalización de la actividad agrícola, debido a que persisten canales destruidos, sistemas de riego inutilizados y caminos cortados. “Minimizar la magnitud de esta emergencia es un error que solo genera incertidumbre en las familias afectadas y pone en riesgo la llegada de las ayudas que el mundo rural necesita con urgencia. Hoy no corresponde instalar una sensación de normalidad, sino asumir la gravedad de los daños y responder con medidas extraordinarias”, indicó.

Herrera sostuvo que la calificación se mantendrá mientras el Gobierno no reconozca la magnitud de los daños y avance en medidas de apoyo.

El proceso de reconstrucción en Coquimbo deberá abordar la recuperación de la conectividad vial, la infraestructura de riego, las instalaciones productivas y los caminos utilizados para abastecer a agricultores y crianceros.