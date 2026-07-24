“No se puede medir una catástrofe sentado en una oficina”: Control Pisquero acusa a ministro de Agricultura de minimizar daños del temporal

La cooperativa reportó daños en parrones, sistemas de riego, canales e infraestructura productiva, mientras decenas de agricultores aún no pueden ingresar a sus predios. En paralelo, Capel mantiene cuatro plantas detenidas y registra cerca de 200 cooperados afectados en Atacama y Coquimbo.

La Cooperativa Agrícola Control Pisquero cuestionó duramente las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien señaló que “no hay daños estructurales en la agricultura chilena” y que todas las regiones habían soportado bien el temporal. Consultado por los efectos en la industria pisquera, la autoridad sostuvo que “hasta donde yo tengo conocimiento, en esta época del año no hay uvas en las parras”, debido a que la vendimia ya terminó.

Los dichos generaron molestia entre productores de uva pisquera de la Región de Coquimbo, quienes sostienen que todavía no es posible dimensionar completamente el impacto del temporal debido a los cortes de caminos, inundaciones y dificultades para ingresar a los predios.

El presidente de Control Pisquero, Mauricio Stay Urqueta cuestionó que el diagnóstico se realizara sin recorrer las zonas afectadas. “Las declaraciones del ministro de Agricultura son una falta de respeto para el mundo agrícola pisquero y para las miles de familias que hoy enfrentan esta emergencia. No se puede medir una catástrofe sentado en una oficina con aire acondicionado en Santiago. Hay que recorrer los predios y escuchar a quienes están viviendo esta realidad”.

Daños en infraestructura y sistemas de riego

Según la cooperativa, entre los principales efectos detectados hasta ahora se encuentran parrones dañados, árboles caídos, sistemas de riego destruidos, canales de conducción afectados e infraestructura productiva comprometida. El gremio indicó que existen decenas de cooperados que todavía no han podido ingresar a sus campos por los cortes de caminos, las inundaciones y los problemas de conectividad, por lo que el catastro de pérdidas continúa abierto.

Stay advirtió que el fin de la vendimia no implica que haya terminado el trabajo agrícola. Durante los próximos meses los productores deben realizar las podas, reparar los sistemas de riego y recuperar la infraestructura necesaria para preparar la siguiente temporada.

“Que no estemos en período de cosecha no significa que no existan pérdidas. La agricultura no se limita al fruto; detrás existe un trabajo permanente durante todo el año. Minimizar el daño solo retrasa la ayuda que necesitan miles de familias e invisibiliza la realidad que vive el mundo rural”.

El dirigente también cuestionó que las declaraciones provinieran del ministerio encargado de resguardar y apoyar al sector agrícola.

“Como productores de uva pisquera nos sentimos violentados. El ministerio que usted encabeza tiene la obligación de resguardar los intereses y el bienestar de los agricultores, no de subestimar una tragedia por desconocimiento y desatino”.

Capel mantiene cuatro plantas detenidas

La afectación también se ha extendido a la operación industrial del sector pisquero. Cooperativa Capel mantiene detenida la producción en sus cuatro plantas ubicadas en Vicuña, La Chimba, Punitaqui y Salamanca, debido a los problemas de conectividad y las condiciones de seguridad provocadas por el sistema frontal. La empresa había suspendido preventivamente sus operaciones tras las advertencias meteorológicas, pero el agravamiento de las condiciones, los cortes de rutas y la imposibilidad de trasladar trabajadores transformaron la medida en una paralización obligada.

La situación más compleja se registra en Vicuña, donde funciona la principal planta de embotellado y desde donde se despachan los productos hacia los centros de distribución del país. El corte de la Ruta 41, las inundaciones y las interrupciones en las comunicaciones han impedido retomar las operaciones y normalizar los despachos.

El gerente general de Capel, Claudio Escobar, señaló que la afectación no se limita a los daños productivos, sino que también tiene un componente social “Hay más de un centenar de cooperados afectados, con pérdida, en algunos casos, total de los parrones. En otros casos, afectaciones importantes a los parrones, sin que implique pérdida total, pero con una afectación real. Sistemas de riego también han sido afectados”.

Escobar agregó que los productores de la cooperativa tienen una edad promedio superior a los 70 años, lo que dificulta la recuperación de los campos y la preparación de las próximas vendimias. “No es fácil para nuestros productores recuperar sus campos, habilitarlos nuevamente para preparar todo el trabajo que implica el manejo de los parrones para las vendimias posteriores que van a venir”.

El ejecutivo también pidió prudencia frente a las evaluaciones sobre el alcance del temporal y llamó a verificar los daños directamente en las zonas productivas. “Hacemos un llamado a que quienes tengan alguna duda respecto al nivel de impacto vengan a la zona pisquera. Nosotros estamos disponibles para acompañarlos y constatar en terreno el nivel de impacto que esto ha tenido”.

En el plano operacional, Capel advirtió que el cierre de la Ruta 41 mantiene interrumpido el paso de los camiones que trasladan productos terminados hacia los centros de distribución. “Hacemos un llamado urgente a buscar las fórmulas que puedan reactivar la Ruta 41 para que sea una ruta segura para los trabajadores y también para el transporte de carga, no solamente para la industria del pisco”.

Piden presencia en terreno

Las críticas al ministro también fueron respaldadas por agricultores de las zonas afectadas. Desde Chilecito, en la comuna de Monte Patria, la cooperada Clara Carmona cuestionó que la autoridad se pronunciara sin conocer directamente las condiciones de los campos. “Me da mucha pena porque él está allá sentado y no está acá viendo el problema que uno puede tener. Ministro, póngase la mano en el corazón por los agricultores. Quizás vio a quienes no tuvieron daños, pero venga a mirar nuestros campos y verá la realidad”.

El productor Héctor Cortés Contreras afirmó que las pérdidas se extienden más allá de la fruta cosechada y que los daños comprometen la preparación de la próxima temporada. “Se supone que un ministro de Agricultura entiende cómo funciona el campo. Decir que no hay daño porque ya pasó la cosecha demuestra que no conoce nuestra realidad. Ahora vienen las podas, las reparaciones, recuperar los sistemas de riego y levantar toda la infraestructura que quedó destruida”.

El agricultor sostuvo que la recuperación exigirá reparar estructuras, sistemas de riego y parrones antes del siguiente ciclo productivo. “La uva ya salió, pero ahora hay que producir la próxima temporada”.

Control Pisquero informó que continúa levantando antecedentes para determinar la magnitud de los daños y solicitar medidas de apoyo para los productores de los valles de Huasco, Elqui, Limarí y Choapa. Capel, por su parte, mantiene el catastro de cooperados afectados y la evaluación técnica de sus cuatro plantas antes de iniciar una reactivación gradual.

