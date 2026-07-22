Indap anuncia prórroga automática de 90 días para pago de créditos a todos sus usuarios de las regiones de Atacama y Coquimbo

Las cuotas con vencimiento el 20 de julio y el 10 de agosto quedaron aplazadas hasta el 20 de octubre y el 10 de noviembre, respectivamente, sin que los beneficiarios deban realizar ningún trámite para acceder a este beneficio.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), del Ministerio de Agricultura, anunció este miércoles un paquete de medidas para ir en apoyo de los pequeños productores golpeados por uno de los peores temporales que han golpeado al país en décadas.

En este sentido, la autoridad decretó una prórroga automática de 90 días de las cuotas de créditos con vencimiento el 20 de julio y el 10 de agosto para todos sus usuarios de las regiones de Atacama y Coquimbo, lo que les permitirá postergar los pagos hasta el 20 de octubre y el 10 de noviembre, respectivamente, sin que los beneficiarios deban realizar trámites para acceder a este beneficio.

Junto con ello, la entidad está abocada a la entrega de alimentación animal y colaborando en la recuperación de infraestructura productiva, como sistemas de riego, invernaderos y bodegas, y la reactivación de cultivos.

La subdirectora nacional (s) de Indap, Antonella Pecchenino, recorrió el martes sectores afectados de la Región de Coquimbo, para coordinar las medidas de apoyo a las familias campesinas damnificadas por el sistema frontal. Durante la jornada visitó a agricultores y crianceros que sufrieron daños, y reafirmó que la prioridad de la institución es resguardar a las personas y sus animales, junto con preparar las medidas de recuperación productiva.

La autoridad explicó que, a medida que se restablezca la conectividad y las condiciones de seguridad lo permitan, sus equipos desplegados en ambas regiones continuarán el levantamiento de información en terreno para evaluar los daños caso a caso.

“Hoy estamos concentrados en levantar toda esa información para poder llegar rápida y eficientemente con los apoyos que necesitan nuestros usuarios”, señaló Pecchenino. “Todos los instrumentos que tiene INDAP van a estar presentes para que podamos estar cuanto antes en los sectores afectados, una vez que baje el agua y podamos llegar a todos los lugares”.