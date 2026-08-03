Dirección General del Crédito Prendario eleva valor del gramo de oro récord de $ 30 mil en Coquimbo y Valparaíso para ayudar a afectados por temporales

La entidad, conocida popularmente como La Tía Rica, mantendrá la medida durante todo el mes de agosto, con la que busca aportar una nueva fuente de financiamiento para quienes han sido más golpeados por los últimos frentes de mal tiempo.

La Dirección General del Crédito Prendario, conocida como "la Tía Rica", aumentó de manera extraordinaria el valor del gramo de oro en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, dos de las zonas afectadas por los recientes temporales.

Durante agosto, la institución pagará $30 mil por cada gramo de oro considerado en la tasación de las prendas. Se trata del valor más alto registrado en la historia de la Dicrep, y permitirá que las personas accedan a un préstamo mayor sin tener que entregar una cantidad adicional de oro.

La modificación será transitoria y se aplicará únicamente en ambas regiones. Las condiciones y los requisitos exigidos para acceder al crédito prendario se mantendrán sin cambios.

El director general (S) de la Dicrep, Omar Fernández, explicó que el ajuste busca ampliar las alternativas disponibles para quienes necesitan recursos después de la emergencia. "Sabemos que, frente a una emergencia, muchas familias necesitan acceder a recursos de manera rápida para enfrentar gastos imprevistos. Por eso, hemos dispuesto esta medida extraordinaria que permitirá obtener un mayor monto de préstamo por una misma prenda de oro, entregando una alternativa de financiamiento oportuna y en mejores condiciones"

Seis oficinas aplicarán el nuevo valor

El precio especial estará disponible para quienes realicen operaciones en las unidades de crédito ubicadas en La Serena, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota y Los Andes.

La medida permitirá enfrentar gastos urgentes mediante un crédito respaldado por una prenda de oro. La persona mantiene la posibilidad de recuperar el artículo una vez pagado el préstamo dentro de las condiciones establecidas por la institución.

En Coquimbo, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Barrera destacó la importancia de contar con herramientas de financiamiento durante la emergencia. “En momentos complejos, contar con acceso rápido a liquidez puede marcar la diferencia”, afirmó.

La seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa sostuvo que la medida responde a las necesidades surgidas tras el sistema frontal “Una vez más la Dicrep, servicio dependiente de nuestro ministerio, cumple con su rol social”, señaló la autoridad.

El valor de $30 mil por gramo regirá durante todo agosto de 2026 en las seis unidades de crédito consideradas. Una vez finalizado ese periodo, la institución deberá definir el valor que se aplicará nuevamente a las operaciones realizadas en Coquimbo y Valparaíso.