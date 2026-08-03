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Dirección General del Crédito Prendario eleva valor del gramo de oro récord de $ 30 mil en Coquimbo y Valparaíso para ayudar a afectados por temporales

La entidad, conocida popularmente como La Tía Rica, mantendrá la medida durante todo el mes de agosto, con la que busca aportar una nueva fuente de financiamiento para quienes han sido más golpeados por los últimos frentes de mal tiempo.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 3 de agosto de 2026 a las 18:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte oro Créditos Coquimbo Valparaíso temporal
<p>Dirección General del Crédito Prendario eleva valor del gramo de oro récord de $ 30 mil en Coquimbo y Valparaíso para ayudar a afectados por temporales</p>

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