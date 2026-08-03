Subtel ordena cobro de garantías por US$ 13,9 millones a WOM ante incumplimiento en proyecto de Fibra Óptica Nacional

La entidad liderada por Romina Garrido especificó que se detectaron fallas “graves, persistentes y transversales” en las zonas donde la compañía tenía adjudicada la operación y mantención de la red troncal.

El proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON), red troncal que busca reducir la brecha digital de norte a sur en el país, está bajo la mira.

Este lunes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones anunció el cobro de boletas de garantías presentadas por WOM tras detectar incumplimientos “graves, persistentes y transversales” de parte de la compañía en la operación y mantención de la iniciativa en sus zonas asignadas.

¿El monto a cobrar? UF 316.410,15; es decir, cerca de US$ 13,9 millones.



En concreto, la entidad liderada por Romina Garrido explicó que, teniendo en cuenta las bases del concurso y antecedentes técnicos, se identificaron, "incumplimientos en las disponibilidad del servicio, en la metodología de cálculo de la disponibilidad anual del servicio comprometida, en la gestión y trazabilidad de incidencias y en la entrega de información exigida para la supervisión del proyecto”.



Lo anterior, en las zonas que WOM tiene adjudicadas a la fecha: las Macrozonas Arica y Parinacota, Norte, Centro Norte, Centro y Centro Sur; con un subsidio estatal superior a $ 52.000 millones.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Resultados a la baja

En dichas regiones mencionadas, se estableció –inicialmente– que la compañía debía mantener y asegurar que la infraestructura comprometida estuviera disponible durante el 98% del año en cada zona, como mínimo.

“Sin embargo, incluso utilizando los datos entregados por la propia empresa, ninguna de las cinco macrozonas alcanzó ese nivel mínimo de funcionamiento”, explicó Subtel.

De acuerdo con la información analizada por la autoridad, "los resultados reportados fueron de 72,94% en Arica y Parinacota; 78,39% en Norte; 90,32% y 93,54% en Centro Norte; 95,76% en Centro; y 91,55% y 92,15% en Centro Sur, todos por debajo del mínimo exigido por las bases de licitación”.



En un monitoreo hecho por la misma Subtel, además, se detectó la degradación masiva de la red, con la caída de 38 nodos de acceso y distribución en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Maule, "con pérdida total de gestión y alarmas críticas de comunicación sostenida".

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Al respecto, la subsecretaria Romina Garrido destacó que el FON fue construido con un subsidio estatal de US$55 millones" y que, por lo mismo, "el Estado no puede permitir que una infraestructura de esta magnitud esté degradada, indisponible o no cumpla plenamente su objetivo de conectar a miles de personas, ampliar la competencia y mejorar el servicio a lo largo de Chile”.

La decisión, sin embargo, no implica el fin de las obligaciones a las que se comprometió la compañía en las zonas. Al contrario, “la empresa deberá continuar cumpliendo todas sus obligaciones y entregar nuevas garantías dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución”, precisó Subtel.



Fórmulas erróneas

Otro de los principales incumplimientos que detectó la entidad fue que WOM aplicó una forma de cálculo distinta a la comprometida y aprobada para el proyecto, pues “incorporaba elementos adicionales que reducían el peso de los tiempos de falla en el resultado final”.

Esto, en la práctica, explicó la autoridad, “mostraba porcentajes de disponibilidad superiores a los que se habrían obtenido aplicando la metodología aprobada por Subtel”.

Garrido, en esta línea, insistió en que “las empresas que participan y se adjudican estas inversiones deben contar con las capacidades técnicas, operacionales y financieras para mantener las redes en las condiciones comprometidas durante toda su vida útil y no únicamente al momento de su puesta en servicio”.



“El Estado tiene el deber de resguardar el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios. Hacer la vista gorda frente a incumplimientos en proyectos de esta envergadura no solo debilita la institucionalidad, sino que también genera una señal equivocada para el mercado”, finalizó.

El plan de mejora y mantenimiento de WOM

A través de una declaración, este mismo lunes WOM se refirió a la situación, asegurando que la actual administración junto al directorio se han abocado en resolver de manera definitiva los desafíos relacionado al proyecto FON.

"En junio de 2026 presentamos de forma proactiva a Subtel un plan de mejora y mantenimiento de la red, coordinado con la Dirección de Vialidad, con el propósito de asegurar que la infraestructura continúe operando conforme a los estándares téncicos y de seguridad exigidos. Hoy estamos en ese plan de recuperación", detalló la firma.

Además, señalaron que le solicitaron a la autoridad que les permitiera ofrecer su servicio a pequeños operadores.

"Entendemos que Subtel también ha cobrado garantías a otros actores de la industria. En este caso en particular, el cobro a WOM se vincula a periodos previos a la presentación de nuestro plan de mejora y mantenimiento de la red", aseguraron.

Sin prejuicio de lo anterior, desde la compañía agregaron que están evaluando los motivos invocados por Subtel para sustentar los cobros y montos asociados a las boletas de garantía, así como también los próximos pasos a seguir.