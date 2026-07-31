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WOM redefine estrategia de negocios y promete no subir precios a tres nuevos planes

En medio de bajas cifras netas de portabilidad, la compañía de telecomunicaciones lanzó un nuevo modelo para captar más clientes, enfocada en tres planes que –según comprometieron– no subirán sus precios.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 18:17 hrs.

Catalina Vicuña empresas telecomunicaciones WOM
<p>WOM redefine estrategia de negocios y promete no subir precios a tres nuevos planes</p>

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