WOM redefine estrategia de negocios y promete no subir precios a tres nuevos planes

En medio de bajas cifras netas de portabilidad, la compañía de telecomunicaciones lanzó un nuevo modelo para captar más clientes, enfocada en tres planes que –según comprometieron– no subirán sus precios.

“Los clientes se sienten engañados. Precios muy audaces. Letra pequeña. Seis meses después, BOOM. Los precios se disparan”. Las palabras son del inglés Chris Bannister, CEO de WOM, hoy en su Linkedin para anunciar una nueva oferta comercial con la que la compañía de telecomunicaciones busca generar un nuevo modelo de negocio.

En concreto, la firma lanzó este viernes una nueva estrategia comercial con la que comenzará a ofrecer tres planes móviles con tres respectivos precios que -según prometieron- se mantendrán fijos en el tiempo, eliminando la posibilidad de que estos duren unos meses y luego aumenten sin aviso previo en las boletas a pagar.

“Una marca barata te engancha con un número y espera que no leas la letra pequeña. Sin cultura. Sin cobertura. Sin propósito. (...) Admitimos que nosotros también hemos pasado por eso, enganchados a la promo, olvidando nuestras raíces, viendo un número en vez de una persona”, aseguró el inglés en la red social. “Así que NOSOTROS decidimos actuar”, añadió.

De momento, según cifras de portabilidad, el primer trimestre de este 2026 la compañía perdió casi 29 mil clientes netos.

A través de un comunicado, WOM aseguró que “en un contexto donde la tecnología avanza a gran velocidad y los clientes son cada vez más exigentes”, este nuevo modelo reafirma su compromiso por impulsar cambios en la industria, donde ya tiene –según aseguraron– más de 6.400 antenas propias desplegadas, de Arica a Punta Arenas.

Cabe recordar que la firma tiene por delante –el próximo 30 de septiembre– la entrega del 90% de avance de su proyecto técnico comprometido al Consejo de Defensa del Estado, para el despliegue de su proyecto 5G.