América Móvil da inicio a un nuevo ciclo en Chile y dibuja su estrategia para ClaroVTR: “El foco actual es capitalizar todo lo construido”

Alfredo Parot, CEO de la firma, aseguró que hoy tienen sus ojos puestos en mejorar márgenes, crecer en participación y apostar por los negocios móviles y el sector empresarial.

El próximo 28 de julio será el primer aniversario del anuncio del traspaso total de ClaroVTR a manos de la gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX), propiedad del magnate mexicano Carlos Slim.

Esto, a cuatro años de que VTR, de -hasta entonces- propiedad de Liberty Latin América; y Claro, de Slim; anunciaran su fusión en un fallido joint venture que finalmente duró solo dos años.

Ad portas de la efeméride, Alfredo Parot, CEO de ClaroVTR en Chile, respondió -por escrito- algunas preguntas de DF y entregó un balance de lo que ha sido el camino recorrido por la compañía, que a marzo de 2026, según cifras de la Subtel, se posicionó como el tercer operador (después de Entel y Movistar) en telefonía móvil y el segundo (después de Movistar) en Internet fija en Chile.

De entrada, Parot describió como “positivos” los resultados obtenidos por ClaroVTR durante los últimos dos años, particularmente en lo relativo a portabilidad móvil, sumando “más de un millón de nuevos clientes” en los últimos 12 meses.

Destacó que sostener su posición en el negocio fijo de Internet y televisión al hogar de la mano con subir en “más de 16 puntos la satisfacción de nuestros clientes móviles”, son señales que reflejan “el avance de una transformación profunda que emprendimos con convicción”.

El “Nuevo Claro”

De la integración entre ambas firmas, la empresa acuñó el concepto del “Nuevo Claro”. Bajo esta nueva etapa, explicó Parot, el foco estuvo en sentar las bases tecnológicas, operativas y organizacionales para convertirse en una compañía “competitiva, capaz de entregar el mejor servicio y experiencia a nuestros clientes”.

En el mercado móvil, por ejemplo, dijo que renovaron el 100% en la red “desde Arica a Punta Arenas por una de última generación, con mayor capacidad, velocidad y cobertura, e implementamos una red 5G en todo el país”.

En el negocio fijo, en tanto, habilitaron la red de fibra al hogar “más grande del país” y esperan que este año se concluya toda la migración de clientes históricamente afiliados a red HFC, proceso que “ha avanzado rápido, de manera ordenada y con resultados satisfactorios”.

En esta línea, Parot destacó que también mejoraron canales de venta y simplificaron y digitalizaron procesos internos. De cara al consumidor, en enero pasado la firma anunció un plan superior a los $ 10.500 millones para 2026 y 2027 que busca modernizar y optimizar la atención comercial de la mano de la remodelación de 55 tiendas y la apertura de otras 16.

“La adquisición de Movistar por parte de Millicom no cambia la situación de la industria de telecomunicaciones de forma significativa”, dice Parot, quien agrega que pueden competir “independientemente de cuántos actores participen”.

Dónde crecer

Con “una base competitiva sólida en calidad de servicio, tecnología, organización y gestión comercial”, Parot delineó que “el foco actual es capitalizar todo lo construido”.

Esto, explicó, implica “monetizar la infraestructura desplegada y continuar creciendo en clientes, ingresos y márgenes (...) mejorar la rentabilidad operacional con eficiencia como palanca central”.

Durante el primer trimestre de 2026, AMX reportó que su operación en el Cono Sur (Chile, Uruguay y Paraguay) recibió ingresos por $ 394 mil millones, con un crecimiento del 25% interanual; no obstante, registró pérdidas por $ 13 mil millones, aunque un 84,8% menores que en igual lapso de 2025.

Así, la meta este 2026 sería “mejorar nuestro margen operacional en al menos cuatro puntos porcentuales”, dijo Parot. En participación, delineó que proyectan un crecimiento a tasas similares a las obtenidas en los últimos tres años, donde “hemos ganado más de cuatro puntos porcentuales”.

¿Dónde ven espacio para crecer? El ejecutivo apuntó al negocio móvil y el segmento empresarial, donde –adelantó– destinarán inversiones para captar nuevos usuarios, al igual que en el segmento residencial.

En lo móvil, afirmó que “los resultados de portabilidad, la mejora en calidad de servicio y el avance en satisfacción de clientes confirman que vamos en una dirección adecuada, aunque reconocemos que tenemos espacio por recorrer para consolidar nuestra posición en la industria”.

“Caps” y la entrada de Millicom

El CEO también se pronunció respecto de algunas discusiones latentes en la industria telco.

En materia de límites de espectro, a raíz de la consulta presentada por Entel ante el TDLC en noviembre -en la que solicitó eliminar los actuales “caps”-, el ejecutivo apuntó que estos fueron diseñados en un contexto de mercado “distinto al actual”, y que un sistema rígido “que no reconoce la realidad del mercado, puede terminar limitando la inversión y la calidad de servicio, en lugar de promover la competencia”.

En esta línea, considera que la autoridad competente debería contar con flexibilidad para definir caps “caso a caso”, “conforme a la realidad competitiva del momento del concurso (...) Somos un actor que invierte de manera sostenida en la red y que busca competir en igualdad de condiciones”, aseguró Parot.

Sobre la cantidad de actores en el mercado y la reciente entrada de un nuevo operador, el ejecutivo puntualizó que “la adquisición de Movistar por parte de Millicom no cambia la situación de la industria de telecomunicaciones de forma significativa” y que su estrategia está diseñada para competir “independientemente de cuántos actores participen”.