¿Bezos vs. Musk en Chile? Subtel confirma encuentro con Amazon Leo y habilita nuevas bandas de espectro para uso satelital

La autoridad de Telecomunicaciones afirmó que “en el corto plazo“ se reunirán con ejecutivos de la firma con el objetivo de hacer más competitivo el sector.

“Vienen nuevos competidores (...) Esperamos que de aquí a fin de año ya sea más público cuáles son”, adelantó este martes la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, en el programa DF al Cierre, refiriéndose al aterrizaje de nuevos jugadores de la industria satelital en Chile.

El misterio, sin embargo, duró poco. Rápidamente, fuentes de la industria apuntaron a que podía tratarse de un jugador en particular: Amazon Leo, compañía de red de satélites en órbita terrestre baja (LEO, por su sigla en inglés), de propiedad de otro influyente empresario estadounidense, Jeff Bezos.

Tras ser consultada por DF, finalmente la misma Garrido lo confirmó: “Entre las empresas que esperamos se sumen al mercado nacional se encuentra Amazon Leo, con quienes nos reuniremos en el corto plazo para continuar avanzando en las coordinaciones pendientes, dado el interés que han manifestado y los avances regulatorios ya realizados”.

¿Quiere decir que Bezos pisará Chile? No. Fuentes del mercado aseguraron a DF que durante la segunda o tercera semana de julio la subsecretaria sí se reunirá con representantes de la compañía, pero específicamente con los encargados de Amazon Leo en Latinoamérica, no de Amazon como tal.

Los 3 mil satélites

La filial de Amazon ya tiene planes andando en la región.

A fines de 2025, se hizo público que la compañía había firmado una alianza con la empresa DirecTV (controlada por el holding Waiken ILW) y SKY (en Brasil) para llegar a los mercados B2B y B2C en hogares y empresas de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil, entre otros.

Cabe recordar que la puesta en marcha de esta alianza -y el resto de la operación de Amazon Leo- aún depende del nivel de avance de la constelación de satélites que la firma estadounidense debe tener operativa en el espacio para poder ofrecer su servicio, cifra que rodea los 3 mil satélites.

Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

A la fecha, afirmó en su última carta a los accionistas el CEO de la compañía, Andy Jassy, este número asciende a más de 200, posicionándose como “la tercera red de órbita terrestre baja más grande en operación actualmente”, destacó. “Con el lanzamiento de varios miles de satélites más en los próximos años, la constelación se está expandiendo rápidamente”, dijo el ejecutivo.

Consultados por DF, DirecTV señaló que “se espera que próximamente el servicio empiece a estar disponible en forma progresiva desde el sur hacia los países que se encuentran más cerca del Ecuador”.

Más bandas de espectro y más competidores

Localmente, el sector satelital es liderado justamente por la compañía rival de Amazon Leo: Starlink, ligada al magnate Elon Musk.

Las cifras lo confirman. Según estadísticas de la misma Subtel, durante el primer trimestre de este año un 84,2% de las conexiones a internet fijo a través de “otras tecnologías” (es decir, diferentes a la fibra óptica), fueron hechas a través de este sistema satelital.

Dicho escenario, sin embargo, podría estar ad portas de cambiar.

En su intervención del martes, la titular de Subtel aseguró que consideran la alternativa de conexión por satélite como “una buena respuesta” para llegar a zonas donde no hay conectividad o donde los despliegues de infraestructura tradicionales para las empresas de telecomunicaciones son complejos.

Por tanto, explicó que hace pocos días publicaron una modificación a la norma técnica que regula los servicios fijos satelitales, incorporando una banda de frecuencia para operar, la W. En los próximos días, además, se espera que se publique otra atingente a la banda V.

En la práctica, detalló que la decisión busca fomentar la competencia dentro del sector satelital, para que los precios “sean más asequibles para las personas”.

Ahí, justamente, es donde podría entrar Amazon Leo.

En su escrito a los accionistas, Jassy destacó que desde la compañía “estamos trabajando para cerrar la brecha digital en las comunidades rurales. Hay miles de millones de personas en el planeta que carecen de acceso a internet de alta velocidad, y millones de empresas, gobiernos y otras organizaciones que operan en lugares sin conectividad confiable”.

Entre las características de su servicio, el ejecutivo delineó que este ofrecerá beneficios “únicos” a sus consumidores. Por ejemplo, que su “rendimiento será más fuerte (...) que el que los clientes tienen acceso actualmente” y que “se obtendrá a un menor costo que las alternativas”.

Garrido, desde el otro lado del continente, puso sobre la mesa una “herramienta bien potente“ que tiene la Subtel y que podría tomar protagonismo a raíz de estas interacciones con firmas satelitales como Starlink y Amazon Leo: el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), que –detalló luego a DF– “es la principal herramienta del Estado para impulsar proyectos que permitan cerrar brechas de conectividad en zonas donde el mercado no llega con la rapidez necesaria, ya sea por baja rentabilidad o por condiciones geográficas complejas”.