“Vienen nuevos competidores”: Subtel anticipa la llegada de rivales para Starlink en mercado satelital chileno
Romina Garrido adelantó que ya habilitaron dos bandas de espectro para este tipo de conexiones.
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Este martes fue el turno de la subsecretaria de Telecomunicaciones Romina Garrido de asistir como entrevistada al programa DF al Cierre, donde la abogada realizó un repaso por lo que han sido estos primeros 100 días liderando el organismo y los desafíos que observa dentro de la industria.
La autoridad enfatizó que una de las tareas más desafiantes dentro de la cartera es entregar y garantizar conectividad a las personas que viven en los lugares más aislados del país, en aquellas zonas rurales donde “se siente mucho más intensa esa falta de conectividad”.
Para potenciar y garantizar este acceso, la titular adelantó que hace poco desde Subtel realizaron una modificación a la norma técnica que regula el servicio fijo por satélite y habilitaron dos bandas de frecuencia espectrales para uso de la industria satelital, “algo que han hecho pocos países”, enfatizó Garrido, dando como ejemplo Estados Unidos, Argentina y Paraguay.
Según afirmó, la conexión de los usuarios por satélite resulta una “buena respuesta” para proveer internet y conectividad donde “es más difícil que los despliegues de 5G o de antenas móviles puedan puedan funcionar como la gente espera, con la calidad de servicio, con la rapidez que las personas esperan”.
En esta línea, adelantó que desde el organismo tienen entre manos fomentar la competencia en el sector, cosa de hacer más accesible sus precios de cara a los consumidores. “Mientras más competencia tengamos y mientras más podamos nosotros ir habilitando estos temas regulatorios que son bastante técnicos (como el uso de espectro), las empresas van a querer venir a instalarse acá”, enfatizó.
Así, la subsecretaria deslizó un aviso: “Vienen nuevos competidores”, los que –de concretarse– aterrizarían en Chile para competir codo a codo con Starlink y empresas proveedoras de estos servicios como HughesNet.
Sobre los tiempos, proyectó que esperan que a fin de año se hagan públicos “cuáles son aquellos competidores que vienen a instalarse a nuestro país de la mano de esta facilitación regulatoria”.
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