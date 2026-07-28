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Acorraladas por el factoring, contratistas de firma española que abandonó obras en Chile exigen pagos por $ 3 mil millones y alistan demandas contra el Estado

El ministro de Vivienda anunció que para subsanar los pasivos, se establecería una conciliación judicial, pero para la defensa de los afectados, esta vía no resuelve su urgencia de liquidez y advierte que los factoring ya activaron la publicación y el protesto de todos sus documentos de garantía..

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 28 de julio de 2026 a las 14:10 hrs.

deuda empresarial Factoring Construcción Obras públicas Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Acorraladas por el factoring, contratistas de firma española que abandonó obras en Chile exigen pagos por $ 3 mil millones y alistan demandas contra el Estado</p>

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