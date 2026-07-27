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Con ayuda de la IA, Minvu procesa observaciones para definir ajustes y lanzar reforma con la que busca impulsar la industria inmobiliaria

La propuesta para cambiar el cálculo de habitantes por vivienda generó rechazo masivo entre los participantes de la consulta pública de Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Advierten riesgos para la autonomía municipal y la calidad de vida.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 07:30 hrs.

viviendas Inmobiliario constitución J. Troncoso Ostornol
<p>Con ayuda de la IA, Minvu procesa observaciones para definir ajustes y lanzar reforma con la que busca impulsar la industria inmobiliaria</p>

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