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Ministerio de Vivienda vuelve a postergar definición sobre cambios urbanos con que Hacienda busca reactivar negocio inmobiliario

La secretaría encabezada por Iván Poduje retrasó ahora para el 24 de julio la fecha para contestar las observaciones a su propuesta de Modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 08:30 hrs.

viviendas Construcción constructora Inmobiliario J. Troncoso Ostornol
<p>Ministerio de Vivienda vuelve a postergar definición sobre cambios urbanos con que Hacienda busca reactivar negocio inmobiliario</p>

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