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Madesal sale a zanjar polémica y descarta planes de inversión en minería de tierras raras en isla Santa María

En medio de una serie de movilizaciones ciudadanas en contra de una enventual explotación, desde la compañía indicaron que por su formación geológica, “las islas no tienen tierras raras”, información que fue ratificada además por la Delegación Regional.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 16:00 hrs.

tierras raras Minería Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Madesal sale a zanjar polémica y descarta planes de inversión en minería de tierras raras en isla Santa María</p>

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