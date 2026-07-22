Madesal sale a zanjar polémica y descarta planes de inversión en minería de tierras raras en isla Santa María

En medio de una serie de movilizaciones ciudadanas en contra de una enventual explotación, desde la compañía indicaron que por su formación geológica, “las islas no tienen tierras raras”, información que fue ratificada además por la Delegación Regional.

“La empresa no tiene contemplada la explotación de ningún recurso minero en la Isla Santa María” declaró el presidente de Empresas Madesal, Fernando Sáenz, descartando que la compañía considere la exploración de yacimientos de tierras raras en ese territorio, ubicado frente a las costas de la Región del Biobío.

Según detalla el portal Biobío Chile, el empresario penquista declaró que “no hay ningún proyecto, menos minero. Además, las islas no tienen tierras raras, porque es un sedimento, no tiene la misma conformación geológica que donde están las tierras raras en la zona de Concepción”.

Las noticia fue dada a conocer en medio de un escenario de movilizaciones ciudadanas, tanto en la isla como en Concepción, donde los vecinos han manifestado su negativa sistemática a la instalación de proyectos mineros de tierras raras y parques eólicos.

Tras una reunión sostenida con los representantes de los habitantes de la isla Santa María, el delegado presidencial regional en Biobío, Julio Anativia, explicó que en este encuentro “se informó sobre la inexistencia de minerales vinculados a tierras raras en la zona y que el particular desistió de la exploración que solicitó”, ratificando la información entregada por la compañía.