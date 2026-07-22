Ni supermercado ni mall chino: retailer del Biobío Open Group busca desafiar a grandes cadenas con modelo basado en el negocio de barrio

El operador minorista fundado por el empresario local Ricardo Pérez abrirá en septiembre dos nuevos locales, en Chiguayante y Talcahuano, y proyecta inaugurar otros cuatro recintos el próximo año.

Hace poco más de un año nació en Los Ángeles un nuevo actor del retail regional, la cadena vecinal Open Group. Tras su primera apertura en la capital de la provincia de Biobío vino una rápida expansión hacia Concepción.

Y es que, con apenas 36 años, su fundador y gerente general, Ricardo Pérez, no quiere perder tiempo, y ya está afinando los últimos detalles para inaugurar en septiembre dos nuevos locales en las comunas de Chiguayante y Talcahuano.

Con una inversión de US$ 300 mil por tienda, los planes para el próximo año contemplan otras cuatro ubicaciones, en San Pedro de la Paz, Penco, Coronel y Tomé. Y su próximo objetivo “es desarrollar un centro de distribución propio en la Región del Biobío para abastecer de manera independiente a toda la red comercial”.

Ricardo Pérez, fundador y gerente general de Open Group.

Volver al barrio

Su prisa en crecer se debe a que Pérez está confiado de haber encontrado un nicho altamente rentable en el segmento del “comercio de barrio”. En su opinión, los operadores tradicionales “han descuidado la atención al cliente” y su apuesta para diferenciarse de los grandes retailers es retener a los vecinos mediante un ecosistema completo y un servicio integral.

“Nos dimos cuenta que había un espacio entre los supermercados y los malls chinos o las grandes tiendas, donde los clientes valoran mucho el tiempo y la cercanía de encontrar todo en un solo lugar (...) en el barrio, efectivamente”, comenta a DF Regiones.

Y los últimos movimientos en la industria, dice, confirmarían su diagnóstico. “Si lo analizas, no andamos tan perdidos, porque por ejemplo, Cencosud creó Don Salva, que justamente apunta a ser el minimarket del barrio, del vecino”.

Hoy, Open genera empleo para 40 personas, que con las aperturas de septiembre aumentarán a 70.

Logística regional

Open Group opera bajo un modelo de importación directa, principalmente desde China, y sus contenedores arriban a terminales de la zona, como DP World Lirquén, en un ciclo de despacho y recepción que bordea los 45 días.

El proceso ha sido un aprendizaje. Pérez tiene un socio chino, radicado en Chile, quien ha sido clave para establecer vínculos y generar negociaciones directas con proveedores en la potencia asiática e incluso cerrar acuerdos en la moneda local.

“Al inicio, por transportar un contenedor, podíamos pagar alrededor de $ 370 mil más IVA”, recuerda ahora. “Uno como extranjero muchas veces va a negociar con la fábrica o a las ferias de China y siempre apuntan a cobrar un precio más alto. Dentro de su cultura, la negociación entre chinos siempre será más baja, pudiendo hacerlo incluso en yuanes”.

Ese aprendizaje lo llevó a crear la marca “Ricardo Pérez Chile”, un proyecto orientado a fortalecer el ecosistema emprendedor regional mediante mentorías en las que comparte su experiencia importando desde China.

En alianza con gremios locales organiza misiones comerciales y capacitaciones para que pequeños negocios locales aprendan la dinámica de las importaciones y puedan sortear las fuertes barreras culturales y de idioma. “Gracias a mi socio, llevo mucho tiempo relacionándome con la colonia china (...) eso también me ha permitido tener una ventaja competitiva en la comunicación”, explica.

El programa culminará en octubre con un viaje a la emblemática Feria de Cantón, un evento de 15 días donde los emprendedores locales, asesorados por el equipo de Open Group, podrán negociar directamente con fabricantes de productos desde electrónica hasta artículos para mascotas.

Canales digitales

El crecimiento de Open Group no ha descuidado el desarrollo de una estrategia de redes sociales, que han contribuido a fortalecer la presencia de su marca, con más de 6.300 seguidores en Instagram actualmente. “La idea del marketing digital y de todo lo que trabajamos en redes sociales es que esté alineado con las ventas. Todo está sujeto a una planificación semanal y mensual, según el comportamiento de compra”, detalla.

Nutrirse de la creatividad de los jóvenes talentos y generar oportunidades es también parte del modelo. Pérez relata que a través de alianzas con instituciones de educación superior busca reformular el concepto de prácticas profesionales en el retail. El objetivo es que los estudiantes asuman roles reales, aportando valor.

“Cuando hice mi práctica en un banco, me tenían todo el día sacando fotocopias o firmas, por eso, con Open Group, me puse en contacto con distintas universidades y con Duoc (...) para ir sumando mayor valor a la empresa y tener practicantes a quienes podamos nutrir con los conocimientos y la experiencia (...) para que efectivamente sea un espacio de aprendizaje y de oportunidad”, puntualiza el joven empresario penquista.