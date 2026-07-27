Latam Airlines revela la cabina de los nuevos Embraer con los que busca reforzar la operación doméstica en Brasil
La aerolínea tiene previsto que los primeros aviones -de un pedido de 24- estén operativas para el último trimestre de este año. La nueva flota incorporará una cabina de dos clases, conectividad satelital y wifi gratuito para socios del programa de fidelización.
Noticias destacadas
Latam Airlines avanza en uno de sus principales proyectos de este año: la renovación de flota. La compañía liderada por Roberto Alvo presentó este martes la configuración interior de los nuevos Embraer E195-E2 que operarán en Brasil, aeronaves con las que busca fortalecer la conectividad doméstica en el mayor mercado de la región.
Los primeros aviones comenzarán a incorporarse durante el último trimestre de 2026 y forman parte del pedido de 24 unidades, realizado al fabricante brasileño, con las que apunta a ampliar la capacidad de la compañía en rutas internas.
Las aeronaves tendrán capacidad para 136 pasajeros en una configuración de dos asientos por lado, incorporando cabinas Premium Economy y Economy. Según detalló la empresa, hasta 20 asientos podrán destinarse a la categoría Premium Economy, dependiendo de la configuración específica de cada avión.
Entre las principales novedades destacan la incorporación de conectividad satelital desarrollada por SES, que permitirá ofrecer wifi gratuito a los socios de Latam Pass, además de puertos USB-C en todos los asientos, soporte para dispositivos móviles y acceso a la plataforma de entretenimiento Latam Play, que reúne más de 300 películas, más de 1.000 episodios de series y más de 800 álbumes musicales
"Cada incorporación a la flota del grupo fortalece la capacidad para ofrecer un viaje cómodo, conectado y personalizado", señaló el vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group, Paulo Miranda.
Renovando flota
La incorporación de los E195-E2 marca un nuevo paso en la estrategia de la aerolínea de bandera chilena para diversificar su flota en Brasil, mercado donde concentra una parte relevante de sus operaciones domésticas. Los nuevos aviones están diseñados para operar rutas de menor densidad que los Airbus A320 de la compañía, manteniendo una propuesta de servicio similar a la del resto de la red.
Hace tan solo tres meses, la firma anunció la incorporación de cabinas Premium Business con asientos completamente reclinables en sus futuros aviones Airbus A321XLR, convirtiéndose en la primera aerolínea en Sudamérica en ofrecer este tipo de experiencia en aeronaves de pasillo único.
La iniciativa es parte de la estrategia de modernización de flota del grupo con la que -dijo la firma- busca elevar el estándar de servicio también en rutas de largo alcance operadas con aviones más pequeños, en un contexto en que la industria aérea global avanza hacia modelos más flexibles y eficientes.
Los nuevos A321XLR también empezarán a llegar a partir de 2027 y tendrán capacidad para más de 170 pasajeros, distribuidos entre las tres cabinas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Comité de Ministros destraba expansión del Puerto de Valparaíso tras 12 años de tramitación
La instancia confirmó la Resolución de Calificación Ambiental del Terminal Cerros de Valparaíso, despejando una inversión de US$ 380 millones que sumará 300 mil TEUs de capacidad al recinto portuario.
Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas
El grupo de prestadores ya suma siete clínicas, atendió a casi 2 millones de pacientes en 2025, prepara inversiones y sigue mirando oportunidades, en un sistema de salud que ven fortalecido.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Sheriff, la startup fundada por los hermanos Vicente y Martín Cruz, llegará a Colombia y apuesta por expansión global con nuevo agente de IA para compliance
Hace unas semanas, lanzó Marshal, un agente autónomo de inteligencia artificial para procesos de cumplimiento normativo y debida diligencia, que ya está siendo piloteado con empresas financieras de México, Portugal y Corea del Sur.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete