Latam Airlines revela la cabina de los nuevos Embraer con los que busca reforzar la operación doméstica en Brasil

La aerolínea tiene previsto que los primeros aviones -de un pedido de 24- estén operativas para el último trimestre de este año. La nueva flota incorporará una cabina de dos clases, conectividad satelital y wifi gratuito para socios del programa de fidelización.

Latam Airlines avanza en uno de sus principales proyectos de este año: la renovación de flota. La compañía liderada por Roberto Alvo presentó este martes la configuración interior de los nuevos Embraer E195-E2 que operarán en Brasil, aeronaves con las que busca fortalecer la conectividad doméstica en el mayor mercado de la región.

Los primeros aviones comenzarán a incorporarse durante el último trimestre de 2026 y forman parte del pedido de 24 unidades, realizado al fabricante brasileño, con las que apunta a ampliar la capacidad de la compañía en rutas internas.

Las aeronaves tendrán capacidad para 136 pasajeros en una configuración de dos asientos por lado, incorporando cabinas Premium Economy y Economy. Según detalló la empresa, hasta 20 asientos podrán destinarse a la categoría Premium Economy, dependiendo de la configuración específica de cada avión.

Entre las principales novedades destacan la incorporación de conectividad satelital desarrollada por SES, que permitirá ofrecer wifi gratuito a los socios de Latam Pass, además de puertos USB-C en todos los asientos, soporte para dispositivos móviles y acceso a la plataforma de entretenimiento Latam Play, que reúne más de 300 películas, más de 1.000 episodios de series y más de 800 álbumes musicales

"Cada incorporación a la flota del grupo fortalece la capacidad para ofrecer un viaje cómodo, conectado y personalizado", señaló el vicepresidente de Clientes de Latam Airlines Group, Paulo Miranda.

Renovando flota

La incorporación de los E195-E2 marca un nuevo paso en la estrategia de la aerolínea de bandera chilena para diversificar su flota en Brasil, mercado donde concentra una parte relevante de sus operaciones domésticas. Los nuevos aviones están diseñados para operar rutas de menor densidad que los Airbus A320 de la compañía, manteniendo una propuesta de servicio similar a la del resto de la red.

Hace tan solo tres meses, la firma anunció la incorporación de cabinas Premium Business con asientos completamente reclinables en sus futuros aviones Airbus A321XLR, convirtiéndose en la primera aerolínea en Sudamérica en ofrecer este tipo de experiencia en aeronaves de pasillo único.

La iniciativa es parte de la estrategia de modernización de flota del grupo con la que -dijo la firma- busca elevar el estándar de servicio también en rutas de largo alcance operadas con aviones más pequeños, en un contexto en que la industria aérea global avanza hacia modelos más flexibles y eficientes.

Los nuevos A321XLR también empezarán a llegar a partir de 2027 y tendrán capacidad para más de 170 pasajeros, distribuidos entre las tres cabinas.