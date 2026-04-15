La nueva jugada de Latam: cabinas premium en aviones de menor tamaño para abrir nuevas rutas de largo alcance

La aerolínea será la primera en Sudamérica en incorporar asientos completamente reclinables en aeronaves narrow-body, en una estrategia que apunta a mejorar ingresos y ampliar su red internacional.

Latam Airlines anunció este jueves que incorporará cabinas Premium Business con asientos completamente reclinables en sus futuros aviones Airbus A321XLR, convirtiéndose en la primera aerolínea en Sudamérica en ofrecer este tipo de experiencia en aeronaves de pasillo único.

La iniciativa forma parte de la estrategia de modernización de flota del grupo y, según dijo la empresa en un comunicado, busca elevar el estándar de servicio en rutas de largo alcance operadas con aviones más pequeños, en un contexto en que la industria aérea global avanza hacia modelos más flexibles y eficientes.

Los nuevos A321XLR comenzarán a llegar a partir de 2027 y tendrán capacidad para más de 170 pasajeros, distribuidos entre cabinas Premium Business, Economy Plus y Economy. La configuración de la clase ejecutiva será 1-1, permitiendo acceso directo al pasillo para todos los pasajeros, un estándar hasta ahora reservado principalmente para aeronaves de fuselaje ancho.

“El Airbus A321XLR nos permite llevar nuestra propuesta de valor a un nuevo nivel y elevar la experiencia de viaje de nuestros pasajeros (...) Esto nos permite ofrecer más opciones de viaje, fortalecer nuestra red y entregar una experiencia más consistente a nuestros pasajeros”, señaló el vicepresidente de Experiencia y Clientes de la aerolínea de bandera chilena, Paulo Miranda.

Más alcance, nuevas rutas

Uno de los elementos clave de la apuesta es el alcance del A321XLR, que supera en más de un 50% al de otros aviones de la familia A320neo. Esta capacidad abre la puerta a operar rutas de largo alcance con menor riesgo, facilitando conexiones directas entre ciudades que hoy no justifican el uso de aeronaves de mayor tamaño.

En esa línea, el grupo aseguró que ya cuenta con compromisos por más de 10 unidades de este modelo, cuya llegada permitirá reforzar la conectividad entre Sudamérica y destinos más lejanos, además de explorar nuevas rutas.

Además de la nueva cabina Premium Business, los A321XLR incorporarán conectividad Wifi, Bluetooth y, por primera vez en la flota de pasillo único de la empresa, pantallas individuales de entretenimiento a bordo.

El diseño de la cabina fue desarrollado en conjunto con la firma PriestmanGoode e incorpora elementos inspirados en Sudamérica, tanto en materiales como en estética.

Según la firma, este paso la lleva un paso adelante en la región en la carrera por el pasajero premium, en un momento en que las aerolíneas buscan aumentar ingresos en segmentos de mayor margen tras los cambios estructurales en la demanda post pandemia.

Así, Latam proyecta alcanzar una flota de 410 aviones en total a fines de 2026.