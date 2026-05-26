Caso Sartor: fondo ligado a Kiblisky financió OPA fallida de Clark y compra de acciones de Azul Azul por parte de Correa
Entregó un total de más de US$ 26 millones para ambas operaciones. Los movimientos bancarios para el expresidente de la concesionaria de "la U" fueron alertados por la UAF.
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A un año de la fallida Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) lanzada en 2025 Michael Clark por Azul Azul -concesionaria del club Universidad de Chile- comienzan a develarse aspectos inéditos del financiamiento de la operación.
En un escrito ingresado a la Corte de Apelaciones de Santiago, el Ministerio Público reveló que el fondo extranjero Sportcap Credit Fund LLC, propiedad de Jacques Gliksberg y Patricio Kiblisky financió a Bulla SpA, sociedad creada por Clark para la OPA.
Casi US$ 20 millones a Clark
El hallazgo se realizó luego de un informe enviado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) al Ministerio Público el 7 de abril.
“Se puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de antecedentes y reportes de operaciones que vinculan un conjunto de sociedades del ámbito financiero no bancario con personas naturales que fueron mencionadas en investigaciones regulatorias relacionadas con Sartor AGF”, explicó el escrito ingresado por el persecutor de la Fiscalía de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya.
En detalle, la UAF dio cuenta de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) remitido por Banco Santander Chile, respecto de cuentas de Bulla SpA, "que fue creada posterior a la toma de control fraudulenta de Azul Azul de parte de Michael Clark a través de su sociedad Inversiones Antumalal Limitada”, añadió el documento.
El informe de la UAF apuntó que esta sociedad “se encuentra vinculada con financiamiento de empresas cuyos dueños son Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg, teniendo Michael Clark la calidad de beneficiario final”.
Además, el organismo afirmó que “existirían abonos por US$ 18.499.841 cuya contraparte es Sportcap Credit Fund LLC (beneficiarios finales de esa sociedad son Pablo Kiblisky y Jacques Gliksberg), monto relacionado con el financiamiento para la adquisición de Azul Azul”.
Préstamo de US$ 7,9 millones a Correa
En tanto, el allanamiento a las oficinas del abogado y director y accionista de Azul Azul, José Ramón Correa, efectuado hace unas semanas dejó documentos incautados que revelaron un mayor involucramiento de la dupla Kiblisky-Gliksberg en el negocio.
En detalle, Correa adquirió el 21,44% de las acciones que se encontraban en manos de la familia Schapira, por $ 6.706 millones, a través de Romántico Viajero SpA.
Según contratos, cartas, certificados y comprobantes de movimientos bancarios recuperados en la diligencia de entrada y registro al domicilio de la sociedad, el Ministerio Público concluyó que Sportcap financió la operación, el 22 de enero, 10 días después de informada la transacción al mercado.
“SportsCap otorgó un financiamiento ascendente a US$ 7.944.575,76, destinado a la adquisición de las acciones de Azul Azul S.A., más gastos legales y costos relacionados”, apuntó el escrito de Fiscalía.
En tanto, “el préstamo generaría una tasa de interés de 8,25% anual, pagaderos trimestralmente, devengándose la primera cuota el 15 de marzo de 2026”, añadió.
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