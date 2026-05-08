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nuam pone en marcha plataforma de renta variable en Perú como parte del proceso de integración de los mercados de la región

Durante su primera semana de operación, el mercado andino operó con normalidad en la nueva plataforma, alcanzando una negociación promedio diaria de US$ 26,5 millones.

Por: Karen Flores

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 13:35 hrs.

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<p>nuam pone en marcha plataforma de renta variable en Perú como parte del proceso de integración de los mercados de la región</p>

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