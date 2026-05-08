nuam pone en marcha plataforma de renta variable en Perú como parte del proceso de integración de los mercados de la región
Durante su primera semana de operación, el mercado andino operó con normalidad en la nueva plataforma, alcanzando una negociación promedio diaria de US$ 26,5 millones.
Noticias destacadas
En medio del proceso de integración de los mercados de la región, nuam -el holding que integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú- anunció la puesta en marcha de su infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable en Perú.
De acuerdo con lo informado por la firma, el desarrollo de dicha infraestructura se realizó en conjunto con proveedores tecnológicos globales como Nasdaq y Devexperts, mientras que su despliegue contó con la participación activa del mercado, incluyendo las corredoras de bolsa, autoridades y equipos técnicos.
Bajo ese contexto, durante su primera semana de operación -del 27 de abril al 5 de mayo-, el mercado operó con normalidad en la nueva plataforma, alcanzando una negociación promedio diaria de US$ 26,5 millones.
Además, se registraron más de 9.000 operaciones diarias, cifra que reflejó un incremento de 42,6% frente a lo registrado en la semana previa.
La incorporación de Perú a esta plataforma se suma a los avances ya observados en la región, donde esta nueva infraestructura ya opera en Colombia con continuidad en la negociación, reforzando la solidez del proceso y su capacidad de ejecución a nivel regional.
Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam, señaló que “este paso en Perú es la confirmación de que la integración bursátil regional continúa avanzando con hechos concretos. Hoy no solo estamos implementando una nueva infraestructura, sino viéndola operar en el mercado. Este hito refleja el trabajo técnico y coordinado del ecosistema y demuestra que la construcción de un mercado integrado que ya está en marcha”.
Con esta implementación, los mercados de Colombia y Perú avanzan hacia el uso de una misma pantalla de negociación -nuam Trading Workstation- y la conexión a un mismo motor de calce -Nasdaq Eqlipse Trading-, homogeneizando gradualmente la infraestructura tecnológica entre las tres plazas.
El nuevo motor de calce permite procesar hasta 10.000 transacciones por segundo, con una latencia inferior a 100 microsegundos, multiplicando por 10 la capacidad frente a la infraestructura anterior y alineando a nuam con estándares de los principales mercados internacionales.
Dicha capacidad permitirá atender de mejor manera a inversionistas institucionales, intermediarios y actores sofisticados, fortaleciendo la eficiencia operativa, la liquidez y la competitividad del mercado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
La gira tech del canciller Pérez Mackenna y de la ministra Lincolao: reuniones en Silicon Valley con Nvidia, Google y Apple
En el marco del programa Choose Chile, los secretarios de Estado se reunieron con grandes empresas tecnológicas para promover la inversión y la formación de capital humano en el país.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete