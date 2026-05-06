Clínica Costanera de Validivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico

La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.

La Clínica Costanera de Valdivia oficializó la aceleración de su plan de expansión institucional mediante una inversión privada de US$ 15 millones destinada a la construcción del proyecto “Ribera”.

La iniciativa, que presenta actualmente un avance de 37% en su infraestructura, busca absorber la demanda de tratamientos oncológicos de alta complejidad para pacientes residentes entre las regiones de La Araucanía y Magallanes, en un contexto nacional donde las listas de espera en esta especialidad superan las 27 mil personas.

El proyecto liderado por el médico y presidente del directorio de la compañía, Raúl Cañoles, es financiado íntegramente por capitales privados de la zona, y considera un edificio de cuatro pisos y 4.200 metros cuadrados, emplazado junto al río Calle Calle, y cuya entrada en operaciones está prevista para enero de 2027.

“Esta ampliación permitirá aumentar significativamente la capacidad de atención especializada, proyectando entre 95% y 98% de las prestaciones vinculadas al cuidado oncológico”, comentó Cañoles, quien agregó que los pacientes podrán acceder al ciclo de cuidado que incluye diagnóstico y prehabilitación, una unidad de quimioterapia ambulatoria y rehabilitación.

El área de oncología integrará en su tercer nivel tres pabellones de cirugía mayor ambulatoria, 24 puestos de recuperación y dos salas de endoscopía, además de 20 nuevas consultas médicas que se suman a la capacidad instalada actual del centro de salud.

Salud descentralizada

La urgencia de la inversión responde a indicadores críticos de salud pública. Según el director médico de Clínica Costanera, Luis Vera, “hoy, más de 32 mil pacientes requieren radioterapia en Chile, y existe una brecha cercana a 47% de personas con cáncer que no logran acceder oportunamente al tratamiento”.

En este sentido, la infraestructura busca actuar como un polo de descentralización para disminuir los costos logísticos y de traslado que actualmente enfrentan las aseguradoras y el sistema público al derivar pacientes hacia Santiago.

Bajo ese parámetro, está previsto que a mediados de julio se instale el primero de dos aceleradores lineales para radioterapia Halcyon Versión 5.0, cuya tecnología de última generación es la segunda en su tipo en Latinoamérica.

Además, esta inversión de crecimiento en capacidad instalada, involucra una Unidad de Medicina Física y Rehabilitación, y Medicina Deportiva.

Oferta médica para Valdivia

El modelo de negocios de Clínica Costanera, que históricamente ha ejecutado más de 20 mil cirugías para beneficiarios de Fonasa y opera el único PET-CT (Tomografía Computarizada por Emisión de Positrones, sigla en inglés) del sur austral, ha prestado atención de salud a más de 5 mil pacientes de distintas regiones.

De acuerdo a lo planteado por el director médico de la clínica, en junio se dará inicio a la etapa de reclutamiento de profesionales especializados. “Es un proyecto muy atractivo para movilizar talento médico al sur del país. Esperamos comenzar el proceso de reclutamiento a partir de junio, centrado en el desarrollo de proyectos innovadores que aporten al sur del país”, señaló el director médico.

Respecto al impacto económico y social en la capital de Los Ríos, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, destacó la relevancia de la inyección de capital y las oportunidades laborales que abre el centro. “Una de mis principales preocupaciones es que haya más empleo e inversión en la comuna, por eso estamos muy contentos con los avances”, declaró durante una visita inspectiva a las obras.

Desde la compañía explicaron que el proyecto “Ribera” apunta a que 2027 sea un año de consolidación organizacional en torno a la atención de salud especializada para el sur de Chile, entendiendo que la inversión privada en esta materia permitirá absorber las necesidades de los pacientes del sistema público y privado.