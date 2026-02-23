Portuaria Corral instala domo de US$ 3,5 millones para mitigar impactos ambientales en operaciones del terminal

La nueva estructura permitirá elevar la competitividad para la competitividad exportadora y disminuir las emisiones de ruido y materia particulado.

Portuaria Corral presentó la etapa final del domo que será parte de las instalaciones del terminal, cuyo objetivo comercial es resguardar el acopio de astillas, disminuyendo los niveles de humedad del producto, y mitigar ruidos y material particulado, producto de las operaciones.

La infraestructura representa una inversión de US$ 3,5 millones y un impacto estimado de hasta US$10 millones anuales en el Producto Interno Bruto regional. se traducirá en una mejora en la calidad de los productos almacenados, permitiendo elevar la competitividad de la producción chilena en los mercados internacionales.

"Nos estamos preparando para el futuro con inversiones que buscan seguir mejorando nuestros estándares operacionales y que tienen como foco profundizar la sostenibilidad de nuestras tareas diarias", explicó Diego Sprenger, gerente general de la compañía.

Para asegurar la integración del proyecto con la ciudad, Portuaria Corral desplegó un proceso de relacionamiento comunitario que involucró a más de 150 vecinos y 30 organizaciones locales, además de autoridades. “Es fundamental que la comunidad sea parte de estos avances. Queremos construir este camino de manera conjunta, garantizando que las decisiones que tomemos también reflejen las expectativas y necesidades locales”, subrayó Sprenger.